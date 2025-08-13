Rugpjūčio 13-oji Klaipėdoje

Skaitykla. Šiandien Sąjūdžio parke tęsiasi Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Interaktyvios vasaros skaityklos renginiai. 11–16 val. – vasaros skaitykla su knyga, spauda ir žolelių arbata. 11 val. – rytinė mankšta. 12 val. Loretos Liutkutės romano „Manekenas“ pristatymas su skaitytojų klubu „Atradimai“. Muzikos kūrinius atliks Klaipėdos universiteto vokalinis ansamblis „Jūros ainės“ ir jaunosios kartos klaipėdiečiai Augustas Bulvydas bei Georgij Semionov. 14 val. – smagi ir įkvepianti makiažo pamoka jaunoms merginoms.
Susitikimas. Šiandien 11 val. Danės skvere prie kavinės „Ateik ateik upė“ (Danės g. 27) vyks organizacijos „Keliaujančios mamos“ vasaros susitikimai po atviru dangumi. Organizacijos įkūrėja Vilma Vainorė pasidalins žiniomis, kaip pasiruošti pirmosioms kelionėms su vaikais, atsakys į klausimus ir pademonstruos kelionių palengvinimo sprendimus.
Seminaras. Šiandien 15 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A) vyks seminaras „Pasitikėjimas pradėjus dirbti sau: kūrybiškas problemų sprendimas“, jį ves Vaidotas Levickis.
Popietė. Šiandien 18 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks renginių ciklo „Pėdink į Girulius“ muzikinė popietė „Ir meilė liks širdy“. Atlikėjos: aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė, dainininkė Judita Leitaitė ir pianistė Beata Vingraitė.
Mezgimas. Šiandien 18 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks mezgimo klubo susitikimas. Šis klubas – tai atvira erdvė visiems, nepriklausomai nuo patirties. Klubo tikslas – skatinti mezgimą kaip prasmingą, atpalaiduojantį ir kūrybišką laisvalaikio užsiėmimą visoms amžių grupėms.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė 14 moterų, joms gimė septynios mergaitės ir septyni berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji. Joniškės kapinėse bus laidojama viena mirusioji. Velionių pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai