Rugpjūčio 22-oji Klaipėdoje

Šimtmetis. Šiandien 16 val. Klaipėdos dramos teatro antro aukšto fojė vyks renginys legendiniam teatro aktoriui Vytautui Kancleriui atminti, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų. Prisiminimais apie artistą dalinsis buvę kolegos, bendražygiai, kuriuos kalbins Klaipėdos dramos teatro aktorius Rimantas Pelakauskas.
Koncertas. Rytoj, šeštadienį, 12 val. Klaipėdos skulptūrų parko centrinėje aikštelėje vyks renginys „O, gražus dangau“. Skambės žymiausio Baroko epochos poeto Simono Dacho sukurtos giesmės. Kūrinius lietuvių ir vokiečių kalbomis atliks Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“.
Atlaidai. Rugpjūčio 23 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus švenčiami Marijos Taikos Karalienės atlaidai. Šeštadienį po 18 val. mišių vyks tradicinis renginys „Šviesa naktyje“. Norintieji galės dalyvauti užtarimo maldoje – už jus, jūsų artimuosius melsis kiti tikintieji. Sekmadienį po 10 val. mišių visi parapijiečiai bus kviečiami pasivaišinti arbata ir pasišnekučiuoti.
Šventė. Rugpjūčio 23 d. nuo 15 val. Sąjūdžio parke vyks Baltijos kelio minėjimo ir ANBO šimtmečio jubiliejaus šventė. Vaikai galės pasigaminti apyrankes, Baltijos kelio vėliavas, dalyvauti sportinėse rungtyse. Susirinkusiųjų laukia imitacinė gelbėjimo operacija, parašiutininkų šou, koncertai.
Minėjimas. Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, Klaipėdos Tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio 6B) bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Klaipėdos ukrainiečių švietimo ir kultūros centras „Rodyna“ kvies į šventinį koncertą, skirtą šiai dienai paminėti.
Reidas. Rugpjūčio 25–27 d. pareigūnai tikrins transporto priemonių, taip pat dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumą bei galimą apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė trys mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai