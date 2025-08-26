Rugpjūčio 26-oji Klaipėdoje

Šeimoms. Šiandien 11 val. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinės dirbtuvėlės visai šeimai. Jas ves Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus edukatorės.
Šilkas. Šiandien 16 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) prasidės kūrybiška popietė su lektore Tatjana Indriuliene „Sielos potėpiai – tapyba ant šilko“. Renginyje dalyviai susipažins su tapybos ant šilko subtilybėmis, mokysis kontūravimo ir dažų liejimo technikų, sukurs unikalią šilko skarelę – savo rankų darbo aprangos detalę.
Pažintis. Šiandien 17.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks klaipėdiečio rašytojo Dariaus Musteikio romano „Magdalenos laikrodis“ pristatymas.
Mezgimas. Šiandien 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks mezgimo klubo susitikimas. Šis klubas – atvira erdvė visiems, nepriklausomai nuo patirties. Klubo tikslas – skatinti mezgimą kaip prasmingą, atpalaiduojantį ir kūrybišką laisvalaikio užsiėmimą visoms amžių grupėms.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 4 moterys, gimė 3 mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 5 mirusieji, čia amžino poilsio atguls Povilas Stankus. Nuoširdžiai užjaučiame šio mirusiojo artimuosius. Kitų velionių pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
