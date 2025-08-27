Rugpjūčio 27-oji Klaipėdoje

Vaikams. Šiandien 15 val. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje 7–11 metų vaikams rengiamas smagus ir kūrybiškas „STEAM vasaros atradimų“ užsiėmimas. Vaikai bus įtraukti į praktines veiklas, bus lavinami kritiškai mąstyti bei kurti, jie patirs daug džiugių atradimų ir netikėtų nuotykių. Renginys nemokamas, reikia registruotis e. paštu [email protected].
Sparnuočiai. Šiandien 17.30–19.30 val. Malūno parke vyks renginys „Sparnuotas iššūkis Malūno parke“. Tai – ornitologinis aktyvus orientacinis žaidimas, skirtas ne tik visai šeimai, bet ir visiems paukščių entuziastams. Jo metu dalyviai susipažins su Malūno parke gyvenančiais paukščiais, sužinos apie jų elgseną ir žiedavimo svarbą, mokysis atpažinti paukščius vien iš jų giesmių. Orientacinio žaidimo metu dalyviai atliks įdomias užduotis, pritaikytas įvairaus amžiaus dalyviams – nuo vaikų iki suaugusiųjų. Renginio pabaigoje visų dalyvių lauks organizatorių dovanėlės. Dalyvių skaičius ribotas, kaip registruotis, skelbiama savivaldybės tinklalapyje.
Skaitymas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks tyliojo skaitymo susitikimas. Jo metu dalyviai 45 minutes skaitys knygą, šiuo metu jie negalės naudotis telefonais ar kitais blaškančiais daiktais. Po to pusvalandį vyks skaitomos knygos aptarimas. Dalyviai gali atsinešti bet kokią norimą knygą. Tokius susitikimus moderuos rašytoja Ignė Ale, romanų „Geltona suknelė“, „Visi vieniši žmonės“ ir „Migruojantys paukščiai“ autorė.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 6 moterys, gimė 2 mergaitės ir 4 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 5 mirusieji, jų pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
Naujausi komentarai