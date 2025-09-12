Rugsėjo 12-oji Klaipėdoje

Festivalis. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinio kiemelyje (Šlaito g. 10A), o esant prastiems orams – Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) vyks Klaipėdos miesto senjorų chorų festivalis, skirtas M. K. Čiurlionio metams paminėti. Dalyvaus senjorų chorai „Alna“, „Atminties gaida“, „Bočiai“, „Klaipėda“, „Rūta“. Koncerto svečias – Skuodo rajono kultūros centro senjorų mišrus choras „Harmonija“. Renginio vedėja – Vilija Gruodytė-Šeputienė.
Paroda. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) bus atidaroma paroda „YIVO bičiuliai. Vilniaus YIVO institutas ir tarpukario žydų pasaulis“. Po parodos atidarymo, 18 val., vyks paskaita „Tarp poezijos, muzikos ir dailės: Arno Nadelio (1878–1943) fenomenas“.
Treniruotė. Šiandien 17 val. Jono kalnelyje, prie treniruoklių aikštelės, vyks funkcinė treniruotė su trenere Oksana.
Paskaita. Sekmadienį 12 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) vyks paskaita „Liuteronų bažnyčios tradicijos. Žymiausios Prūsijos giesmės“, kuri nukels klausytojus į gilias dvasines ir muzikinės istorijos versmes. Paskaitos pranešėjai – Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Reincholdas Moras ir kultūros istorikė Jovita Saulėnienė. Renginys skiriamas Simono Dacho 420-osios gimimo metinėms paminėti.
Koncertas. Sekmadienį 19 val. Žvejų rūmuose vyks chorinės muzikos koncertas, kuriame dalyvaus dešimt Latvijos ir Lietuvos chorų. Koncertas skirtas Baltų vienybės dienai. Tai Lietuvos ir Latvijos atmintina data, minima pažymint 1236 m. rugsėjo 22 d. įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė ir sunaikino į popiežiaus Grigaliaus IX paskelbtą kryžiaus žygį išvykusį Kalavijuočių ordiną. 2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai rugsėjo 22-ąją paskelbė Baltų vienybės diena.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
