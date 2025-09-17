Rugsėjo 17-oji Klaipėdoje

Mokymai. Šiandien 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Mokymų klasėje vyks mokymai „Žingsnis į MIRKT: dirbtinio intelekto pradžiamokslis“. Ši mokymų programa yra skirta tam, kad suteiktų pagrindinių žinių apie dirbtinio intelekto principus. Būtina registracija telefonu +370 46 410 345 arba elektroniniu paštu [email protected].
Paskaita I. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos padaliniuose bus tiesiogiai transliuojama paskaita „Kas yra neracionalus vaistų vartojimas ir ar gali pacientas padaryti įtaką racionalesniam vartojimui?“. Paskaitą skaitys ir į klausimus atsakys Valstybinės ligonių kasos atstovas profesorius Romaldas Mačiulaitis.
Paskaita II. Šiandien 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks paskaita-diskusija „Noriu gyventi ilgai ir laimingai!“ su didelę patirtį turinčia gydytoja onkologe Jolita Indriuškevičiene, kuri atvirai ir suprantamai kalbės apie tai, ką kiekvienas turėtumėte žinoti.
Pokalbis. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks renginys „Juokimės su žydais“. Žydų humoro pasaulį pasakojimais ir anekdotais atskleis Daumantas Todesas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė trys mergaitės ir šeši berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Darius Žilinskas. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Joniškės kapinėse bus laidojamos dvi mirusiosios. Jų pavardės neskelbiamos.
