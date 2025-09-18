Rugsėjo 18-oji Klaipėdoje

Mediacija. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Miško padalinyje (Kretingos g. 61) vyks kūrybinis ir terapinis užsiėmimas senjorams „Meno mediacija su meno metaforinėmis kortomis“. Užsiėmimo metu pasitelkiant meno metaforines kortas, lavinsite dėmesingumą, emocinį raštingumą. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 726.
Paskaita I. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos padaliniuose vyks nuotolinė paskaita apie kibernetinio sukčiavimo būdus. Paskaitos lektorius – Ryšių reguliavimo tarnybos Skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vyresnysis patarėjas Vilius Nakutis.
Paskaita II. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) vyks paskaita „Lyderystė, kūno kalba, emocinis intelektas“, kurią ves lektorius viešojo kalbėjimo ir komunikacijos ekspertas Igoris Vasiliauskas, turintis daugiau nei 25 metų mokymų patirtį.
Filmas I. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks filmo „Laukimo menas“ peržiūra. Filmas subtitruotas lietuviškai.
Filmas II. Šiandien I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks filmo „Aleksandro Štromo laisvės horizontai“ premjera ir pokalbis. Vakaro dalyviai: filmo kūrėjas Saulius Sondeckis jaunesnysis, habil. prof. Egidijus Aleksandravičius.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai