Rugsėjo 19-oji Klaipėdoje

Paveldas. Šiandien 13 val. Klaipėdos piliavietėje renginio „Europos paveldo dienos ’25“ proga bus pakelta Europos paveldo dienų vėliava. Iliustruotą pranešimą apie Klaipėdos architektūros raidą skaitys Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas Almantas Mureika.
Paskaita. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks paskaita „Lietuvos vitražo legenda“. Lektorius – VDA Įvietinto meno ir scenografijos katedros docentas, vitražo meno tyrinėtojas Žydrūnas Mirinavičius.
Užsiėmimas. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks kūrybinis užsiėmimas senjorams „Šilko skarelė sau“ su dailininke, meno kūrėja Rasa Astikaite-Žiobakiene, jo metu dalyviai susipažins su tapyba ant šilko, išbandys įvairias technikas, spalvų derinius ir sukurs unikalią skarelę sau.
Mugė. Rytoj, rugsėjo 20 d., Švyturio arenoje vyks mados ir grožio mugė „Design for Life“.
Šachmatai. Rytoj nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Jūsų laukia paruoštos šachmatų lentos ir gerai nusiteikę kompanjonai. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Kursai. Sekmadienį Miesto bažnyčioje (Smilčių g. 5) vyks nemokami „Alfa kursai“. Tai 12 savaičių kelionė, kurioje neformalioje aplinkoje nagrinėsite svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Laukia vaizdo įrašai, gyvos diskusijos. Kursas nemokamas ir skirtas visiems – netikintiems, abejojantiems, tikintiems.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 5 mirusieji, tarp jų – Vanda Černeckienė. Nuoširdžiai užjaučiame šios velionės artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
