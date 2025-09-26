Rugsėjo 26-oji Klaipėdoje

Koncertas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje vyks koncertas „Jonas Baltokas ir tūravonės“. Skambės bardų dainos bei poezija. J. Baltokas – dainuojamosios poezijos puoselėtojas, jo dainose – Liutauro Degėsio, Donaldo Kajoko, Stasio Jonausko bei kitų poetų tekstai, įgaunantys naują muzikinį kvėpavimą. Jam scenoje talkins Daiva – šviesiu vokalu ir subtilia energija papildysianti jo kūrybą.
Degustacija. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks paskaita-degustacija „Daug polifenolių turintis alyvuogių aliejus – natūralus atsakas į lėtines ligas“, lektoriai – Roma ir Darius Urlakiai.
Vakaras. Šiandien 18 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks literatūrinis vakaras „Sielų trauka“. Leidykla „Andrena“ pakvies į vokiečių klasikų Johanno Wolfgango Goethe’ės „Sielų trauka“ ir Theodoro Fontane’ės „Sesilė“ knygų pristatymus.
Akcentas. Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 14 val. kopose ties R. Baden-Povelio ir Meilės alėjų sankirta bus atidengiamas meninis akcentas, skirtas vienam žymiausių Lietuvos menininkų – Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ir jo kūrybiniam palikimui. Renginyje skambės M. K. Čiurlionio kūriniai, juos atliks menininko provaikaitis Rokas Zubovas ir Palangos kamerinis choras. Meninis akcentas, skirtas M. K. Čiurlioniui, vainikuos Palangoje šiemet vykstančius renginius, skirtus M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė 11 moterų, joms gimė keturios mergaitės ir septyni berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse laidojami penki mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai