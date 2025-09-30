Rugsėjo 30-oji Klaipėdoje

Renginys. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks XIII Tarptautinio kultūros festivalio „Inkultūracija“ renginys „Skaitymo futurologija. Ką gali kultūra?“. Jo metu bus analizuojami šiuolaikiniai skaitymo pokyčiai, aptariamas kultūros vaidmuo ugdant dėmesingą ir gilų skaitymą ateities visuomenėje. Taip pat bus pristatomas Liublianos skaitymo manifestas, pabrėžiantis atidaus skaitymo svarbą kaip gebėjimą, kurį būtina sąmoningai puoselėti.
Edukacija. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks kulinarinio klubo „Kartu – skanu“ edukacija „Kaupiame atsargas“, skirta senjorams. Jos metu kalbama, kaip planuoti maisto ruošą, taupyti laiką ir kūrybiškai panaudoti likučius. Renginys iš ciklo „Kartu – skanu“. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 727.
Susitikimas I. Šiandien 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks dar vienas „Inkultūracijos“ renginys – susitikimas su bestselerio „Baltą skalbk 90 °C vandenyje“ autore Bronja Žakelj.
Susitikimas II. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks knygų klubo „Paraštėse“ susitikimas. Susitikimo metu bus aptariama Yoko Ogawa knyga „Atminties policija“.
Pristatymas. Šiandien 18.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Baltoje ir Nišinėje galerijose, Ievos kiemelyje vyks grupės „Doooooris“ parodų atidarymai bei instaliacijos „Dooooorisofonija“ pristatymas.
Paskaita. Rytoj, trečiadienį, 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks 162-oji paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Lietuvos jūrų muziejaus Laivybos istorijos ir rinkinių apskaitos vedėjas, KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas dr. Edvinas Ubis kalbės tema „Kas sieja XVI–XVII a. Klaipėdą su Nyderlandais?“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė trys mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
