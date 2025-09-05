Rugsėjo 5-oji Klaipėdoje

Kalbos. Šiandien 17.30 val. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Amerikos skaitykloje vyks pirmasis šį sezoną Anglų kalbos klubo susitikimas. Klubas – nemokamas ir atviras visiems, nepriklausomai nuo dalyvių kalbos lygio. Išankstinė registracija nereikalinga. Daugiau informacijos [email protected].
Vaikams. Rytoj 15 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks visą vasarą trukusio skaitymo skatinimo iššūkio „Knyginėk po Klaipėdą“ baigiamasis renginys. 435 vaikai šią vasarą praleido su knyga rankose ir perskaitė 2 896 knygas, 89 vaikai įveikė bibliotekos inicijuotą skaitymo iššūkį ir baigiamojo renginio metu bus apdovanoti už atkaklumą šioje literatūrinėje kelionėje. Po apdovanojimų dalyvių laukia saldžios vaišės bei ypatinga pramoga – susitikimas su Vinetu kaimo gentimi.
Akvarelės. Meno galerijoje „Jusionis“ (mados ir verslo centre „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22) vyksta tarptautinio akvarelės plenero Neringoje dalyvių darbų paroda „Spalvų simfonija“.
Dirbtuvės. Kiekvieną pirmadienį 18–20.30 val. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos pirmojo aukšto ekspozicinėje erdvėje vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas – nuo paprastų kūrybinių eksperimentų iki eskizavimo. Dirbtuvės skirtos tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiesiems. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Už priemones teks sumokėti penkis eurus, senjorams ir neįgaliesiems – 2,50 euro.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 2 moterys, gimė mergaitė ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 5 velioniai, čia amžino poilsio atguls Irina Kašėtienė. Nuoširdžiai užjaučiame šios velionės artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
Naujausi komentarai