Spalio 1-oji Klaipėdoje

Paskaita I. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks paskaita „Kodėl svarbios skaitymo apklausos ir knygų statistika?“. Joje bus nagrinėjami pagrindiniai statistiniai rodikliai, leidžiantys geriau suprasti knygų leidybą ir skaitymo kultūrą.
Paskaita II. Šiandien 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas dr. Edvinas Ubis kalbės tema „Kas sieja XVI–XVII a. Klaipėdą su Nyderlandais?“.
Gimtadienis. Šiandien 12 val. I. Simonaitytės bibliotekos pirmame aukšte vyks 75-asis šios bibliotekos gimtadienis. Šventės programa: gimtadienio tortas, geriausių hitų grojaraščio perklausa ir rašytojos I. Simonaitytės portreto kūrimas.
Vakaras. Šiandien 17 val. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2 / Aukštoji g. 1) vyks XIII tarptautinio kultūros festivalio „Inkultūracija“ renginys – Rolando Rastausko atminimo vakaras „Literatūrinis furšetas“. Dalyviai: atlikėjas Pijus Opera, muzikantas Danielius Skeivelas. Vakaro vedėja – žurnalistė Agnė Bukartaitė.
Pristatymas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Irenos Buivydaitės romano „Trečias kartas nemeluoja“ (2025 m.) ir Ginos Viliūnės istorinio romano „Jono palikimas“ (2025 m.) pristatymas.
Performansas. Šiandien 18.30 val. buvusiame knygyne (S. Daukanto g. 16, įėjimas nuo Ligoninės g.) vyks „Inkultūracijos“ renginys – Beno Šarkos performansas „Nebarškink į duris be reikalo, nes durys gali tau pabarškinti su reikalu“.
Instaliacija. Šiandien 20 val. renginių erdvėje „Herkus Kantas“ (Naujoji Uosto g. 3) vyks „Inkultūracijos“ renginys – performatyvus instaliacijos „Gazuotas cepelininis dangus. Kasdienės mūsų „Doooooris“…“ atidarymas. Dalyviai: menininkai Simona Agota Martinkus, Marius Lukošius, Tomas Kos.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė mergaitė ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Joniškės kapinėse bus laidojama viena mirusioji. Jų pavardės neskelbiamos.
