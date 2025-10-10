Spalio 10-oji Klaipėdoje

Konferencija. Šiandien nuo 9.30 val. I. Simonaitytės bibliotekoje (Herkaus Manto g. 25) vyks konferencija „Konfesinė kaimynystė XIII–XVIII a. vakarinėje LDK dalyje: visuomenė, ūkis ir kultūra“. Renginys skiriamas Vokiečių ordino sekuliarizacijos Prūsijoje ir Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo 500 metų sukakčiai. Konferencija truks iki 18 val.
Filmas. Šiandien 13 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo (Tilžės g. 11), „Karlskronos“ (Laukininkų g. 50) ir Kalnupės (Kalnupės g. 13) padaliniuose vyks dviejų trumpametražių filmų seansas ir edukacija 11–12 klasių paaugliams. Pirmasis filmas „Gyvenimo driftas“ (rež. Ruairi Bradley, 13 min.), antrasis – „Sugniuždyta“ (rež. Camille Vigny, 12 min.). Visus festivalio „Nepatogaus kinas“ filmus nemokamai bibliotekos darbo metu galima žiūrėti Jaunimo (Tilžės g. 9), Pempininkų (Taikos pr. 81A), Kalnupės (Kalnupės g. 13), Vingio (Vingio g. 11), Debreceno (Debreceno g. 22), „Karlskronos“ (Laukininkų g. 50) ir Meno (J. Janonio g. 9) padaliniuose.
Festivalis. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks paskaita „Liuteronų giminių genealogija“. Lektorė – genealogė Kornelija Gureckė. Projektas „Kanto repas“. O 18 val. svečių namuose „Aismarės“ (Tilžės g. 9) vyks Tarptautinio Renatės Lūšis vardo akvarelės plenero darbų parodos atidarymas, dalyvių sveikinimai ir apdovanojimai. Šventinę nuotaiką kurs ir Klaipėdai artimas melodijas naująja ryla gros Virginijus Vyšniauskas. Abu renginiai – šią savaitę vykstančio filosofinės minties festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“ dalis.
Renginys I. Šiandien 17 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) bus eksponuojama paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“, taip pat vyks paskaita „Vilkų ir karo vaikai. Istorija, atmintis ir dabartis Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo“.
Renginys II. Šiandien 18 val. Klaipėdos geležinkelio stotyje vyks atminimo vakaras „Tyla kalba“, skirtas pagerbti tremtinių atminimą, išsaugoti istoriją ir tyliai prabilti apie vieną skaudžiausių mūsų tautos patirčių.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
