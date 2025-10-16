Nusibodo rusiškos dainos

Noriu kreiptis į Šilutės plento 90-ojo ar Smiltelės gatvės 2 namo gyventojus. Gal kas nors žino, kuriame name gyvena bedarbis girtuoklis, kuris dieną ir naktį garsiai leidžia muziką? Tai vyksta ir darbo dienomis, ir rytais, ir naktimis. Iki išprotėjimo gali privesti jo klausomos rusiškos dainos ir kantrybės netekusių kaimynų daužymas į radiatorių vamzdžius. Mačiau vieną vakarą atvažiavusius policininkus, matyt, kaimynai neapsikentė. Rusiško popso gerbėjas turbūt pastebėjo pareigūnus ir patildė muziką. Labai linkėčiau tam žmogui susirasti darbą ir užsikoduoti nuo alkoholio. Kitaip aplinkiniams gali trūkti kantrybė.
Rimantas
Lapai virsta pliurza
Medžiai jau meta lapus, o lietus juos verčia šlapia slidžia mase. Jokie pūtekliai tokioje situacijoje nepadeda. Kažin, ar kiemsargiai šiais laikais dar yra matę paprastą, bet labai gerą daiktą – šluotą. Būtent šluotų dabar jiems reikia, kad nuo takų nušluotų šlapius lapus. Pati mačiau, kaip žmonės slidinėja, klumpa užmynę patižusius lapus. O jei kuris nors susižalos, kas atsakys? Būtų gerai, kad kiemsargiams skiriama užduotis būtų ne nupūsti lapus, o bet kokiomis priemonėmis padaryti taip, kad takai būtų švarūs. Juk visą vasarą kiemsargiai bimbinėjo. Dabar jiems – darbymetis, tegu sąžiningai atidirba.
Aldona
Įspėjo kaimynus
Mūsų kaimynas įspėjo, kad Debreceno gatvės daugiabučiuose namuose lankosi čigonės. Žmogus sakė matęs, kaip dvi moterys ne tik tikrina, ar butų durys užrakintos, bet ir bando jas atrakinti, kažką kiša į raktų skylutes. Čia tai jau viršūnė! Pasakojo, kad kaimyno sudrausmintos šios moterys neparodė išgąsčio. Jos tiesiog, lyg negirdėjusios perspėjimo, ramiai nupėdino į kitą laiptinę. Raginčiau klaipėdiečius atidžiai stebėti savo aplinką ir laiptines. Jeigu vagilės supras, kad mes saugome savo pačių ir kaimynų turtą, jų čia neliks. Būkime atidūs ir pilietiški.
Irena
