 Nusibodo rusiškos dainos

Nusibodo rusiškos dainos

2025-10-16 05:00
Parengė Daiva Janauskaitė

Noriu kreiptis į Šilutės plento 90-ojo ar Smiltelės gatvės 2 namo gyventojus. Gal kas nors žino, kuriame name gyvena bedarbis girtuoklis, kuris dieną ir naktį garsiai leidžia muziką? Tai vyksta ir darbo dienomis, ir rytais, ir naktimis. Iki išprotėjimo gali privesti jo klausomos rusiškos dainos ir kantrybės netekusių kaimynų daužymas į radiatorių vamzdžius. Mačiau vieną vakarą atvažiavusius policininkus, matyt, kaimynai neapsikentė. Rusiško popso gerbėjas turbūt pastebėjo pareigūnus ir patildė muziką. Labai linkėčiau tam žmogui susirasti darbą ir užsikoduoti nuo alkoholio. Kitaip aplinkiniams gali trūkti kantrybė.

Rimantas

Lapai virsta pliurza

Medžiai jau meta lapus, o lietus juos verčia šlapia slidžia mase. Jokie pūtekliai tokioje situacijoje nepadeda. Kažin, ar kiemsargiai šiais laikais dar yra matę paprastą, bet labai gerą daiktą – šluotą. Būtent šluotų dabar jiems reikia, kad nuo takų nušluotų šlapius lapus. Pati mačiau, kaip žmonės slidinėja, klumpa užmynę patižusius lapus. O jei kuris nors susižalos, kas atsakys? Būtų gerai, kad kiemsargiams skiriama užduotis būtų ne nupūsti lapus, o bet kokiomis priemonėmis padaryti taip, kad takai būtų švarūs. Juk visą vasarą kiemsargiai bimbinėjo. Dabar jiems – darbymetis, tegu sąžiningai atidirba.

Aldona

Įspėjo kaimynus

Mūsų kaimynas įspėjo, kad Debreceno gatvės daugiabučiuose namuose lankosi čigonės. Žmogus sakė matęs, kaip dvi moterys ne tik tikrina, ar butų durys užrakintos, bet ir bando jas atrakinti, kažką kiša į raktų skylutes. Čia tai jau viršūnė! Pasakojo, kad kaimyno sudrausmintos šios moterys neparodė išgąsčio. Jos tiesiog, lyg negirdėjusios perspėjimo, ramiai nupėdino į kitą laiptinę. Raginčiau klaipėdiečius atidžiai stebėti savo aplinką ir laiptines. Jeigu vagilės supras, kad mes saugome savo pačių ir kaimynų turtą, jų čia neliks. Būkime atidūs ir pilietiški.

Irena

Šiame straipsnyje:
Karštas telefonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Aldonai
Tai gal norite už minimumą padirbėti ir nebimbinėti ? Paimti šluotą ir nuo ryto iki vakaro vaikytis kiekviewną nupūstą lapą? O jeigu rimtai - įsivaizduojate kiek reikia kiemsargių, kad šluotomis surikti lapus ? Todėl ir naudojami visokie pūtekliai. Matyt niekad lapų nerinkote ir nežinote, kad pūtekliu juos rinkti ženkliai greičiau.
0
0
muzika
nėra rusiška, angliška, prancūziška. Muzika yra muzika ir bet kokia, leidžiama garsiai, piktina.
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų