Artėja „Palangos stinta“ – šventė, kurioje skonis virsta emocija

Šventės organizatoriai neabejoja – Palangoje stinta niekada nebūna „tiesiog žuvis“. Ji čia asocijuojasi ne tik su agurkų kvapu, bet ir su žiemiška jūra, vasariui būdingu šaltuku bei ypatinga nuotaika, kai vasariškas šurmulys užleidžia vietą žiemiškoms pramogoms ir skoniams.
Turtinga Stintų šventės programa kasmet primena, jog šiame festivalyje svarbi ne vien žuvis. Vytauto gatvėje šurmuliuojanti tautodailininkų ir kulinarinio paveldo meistrų mugė, įvairias atrakcijas visų amžių lankytojams siūlantys teminiai šventiniai kiemai, linksma muzika, kviečianti ne tik dainuoti, bet ir šokti, žvejiškos pramogos bei netikėti susitikimai kurorte sukuria atmosferą, dėl kurios į Stintų šventę norisi sugrįžti vėl ir vėl.
Šventė – nuo pirmųjų žingsnių
Ypatingą šventinę nuotaiką pajusti galima dar nepasiekus J. Basanavičiaus gatvės, kurioje intensyviausiai „verda“ Stintų šventės vyksmas, o vos įžengus į Vytauto gatvėje šurmuliuojančios tautodailininkų ir kulinarinio paveldo meistrų mugės teritoriją. Pasak Stintų ordino komtūro, tautodailininko Alberto Bukausko, mugė Stintų šventėje – tai kur kas daugiau nei prekybos vieta.
„Juk visi žino, kad norint iš tikrųjų pažinti svečią šalį ar miestą, būtina užsukti į turgų – ten atsiskleidžia autentiška dvasia, žmonės ir skoniai. Tas pats galioja ir Stintų šventei“, – neabejojo A. Bukauskas.
Ir iš tikrųjų – svečius pasitinkanti mugė iš karto įtraukia į šventinį šurmulį. Ji skleidžia išskirtinę nuotaiką, emocijas ir kvapus, kurie nuo pirmųjų žingsnių leidžia pajusti, kad šią dieną Palangoje vyksta kažkas ypatinga.
„Mugėje galima ne tik įsigyti tautodailininkų kurtų rankų darbo dirbinių ar paragauti išskirtinių, lietuviškų bei nelietuviškų skanėstų, bet ir pabendrauti su meistrais ir pasimėgauti jaukia, šilta atmosfera, kuri Stintų šventę paverčia nepakartojama“, - sakė A. Bukauskas.
Tapo tradicija
Apie ypatingą šventės nuotaiką kalba ir kurorto verslininkas, nuo pat pirmųjų Stintų švenčių dalyvaujantis Stintų ordino maršalas Gintaras Sičiūnas. Jo teigimu, žmones į Palangoje vykstančią Stintų šventę kasmet vilioja tradicija.
„Mūsų viešbutyje turime svečių, kurie jau daugiau nei dešimtmetį kasmet atvyksta būtent į Stintų šventę ir nebeįsivaizduoja žiemos be šio festivalio. Sako: „Kaip neatvažiuosi?“ Atvyksta paskanauti stintų, pasimėgauti kultūrine programa, pamatyti kažką nauja, bet svarbiausia – patirti tą ypatingą emociją, kai visi eina valgyti stintų“, – pasakojo G. Sičiūnas.
Pasak vyro, per daugiau nei du dešimtmečius Palanga tapo tikra stintų sostine..
„Žmonėms patinka žinoti, kad stinta čia – vietinė, šviežia, galbūt ypatingai paruošta. Negirdėjau, kad kituose miestuose kavinės masiškai siūlytų stintas. O Palangoje – į kurią kavinę beužeisi, ten jų rasi. Sausis ir vasaris be šios žuvies Palangoje tiesiog neįsivaizduojamas. Tai – mūsų krašto tradicija, kuri labai patinka žmonėms“, – kalbėjo G. Sičiūnas.
Valgoma kitaip
Stintų ordino magistras Klaidas Pakutinskas, atkreipė dėmesį, kad Stintų šventės metu ši žuvis yra pati skaniausia dėl labai konkrečios priežasties – būtent jūroje sugauta, dar į Kuršių marias neįplaukusi stinta yra kietesnė, o jos skonis tuo metu pasiekia patį geriausią lygį.
Tačiau Palangoje stintos skaniausios ne tik dėl šios priežasties bei kitokio kepimo būdo, o todėl, kad jos valgomos kitaip.
„Valgai stovėdamas lauke, apsimuturiavęs šaliku, su nuo vėjo paraudusiais skruostais, girdėdamas jūros ošimą ir šventinį šurmulį. Ragauji jas ne tik su bičiuliais, bet ir tarp nepažįstamų, kurie tą akimirką tampa bendraminčiais“, – šventės dovanojamais įspūdžiais dalijosi K. Pakutinskas.
Gerai nuteikia ir tai, kad „Palangos stintos“ metu žmonės neskuba – net žiemos šaltukas tampa šventės dalimi. Jis suartina, kviečia ilgiau stabtelėti prie kepsninės, užmegzti pokalbį, pasidalyti įspūdžiais.
„Kai rankose laikai karštą, traškią žuvelę, o aplink visi irgi valgo stintas, skamba muzika ir juokas, skonis virsta emocija – tokia, kurią prisimeni dar ilgai“, – sakė K. Pakutinskas.
Pretekstas susitikti
Jam pritaria ir Stintų ordino kancleris, šios šventės organizatorius Nerijus Stasiulis. Jo teigimu, vasarį organizuojama „Palangos stinta“ daugeliui tampa pretekstu kasmet susitikti kurorte, sugrįžti prie jūros, pabūti drauge – su šeima, draugais ar tiesiog tarp žmonių, kuriuos vienam savaitgaliui sujungia ta pati nuotaika.
„Stintų šventės svečiai kasmet sako tą patį: „Atvažiavome paskanauti stintų, o išvažiuojame pasikrovę gerų emocijų“, – kalbėjo N. Stasiulis.
Ir būtent todėl vasario 6–8 dienomis Palanga vėl taps vieta, kur stintos – pačios skaniausios, kur jos ragaujamos ne tik burna, bet ir širdimi.
