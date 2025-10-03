Atidaryta grupės „Doooooris“ paroda

Šie menininkai yra seniai pažįstami klaipėdiečiai, kadaise susibūrę į neformalią grupę „Doooooris“.
Pasak R. Treigio, grupė susijungė atsitiktinai – kūrybinėse dirbtuvėse apleistame vaikų darželyje.
Nors menininkai buvo pažįstami gerokai anksčiau, būtent čia jie atrado bendrų kūrybinių idėjų ir pradėjo kartu rengti meno parodas.
Grupės pavadinimas kilo iš kūrėjų mėgstamos grupės „The Doors“ muzikos – ji nuolat skambėdavo susibūrimų metu, todėl jie nusprendė sukurti panašumų turintį pavadinimą, kuriame esančių raidžių „o“ skaičius priklauso nuo to, kiek menininkų dalyvauja konkrečioje parodoje – jei dalyvauja dviese, tada grupė prisistato kaip „Dooris“, ir t. t.
„Ankstesniais laikais turėjome smagią tradiciją – kai eidavome vieni pas kitus į svečius, visą laiką atsinešdavome kokį nors naują meno šedevrą ir net mainydavomės darbais“, – pasakojo R. Treigys.
Pasak parodos kuratorės Danguolės Ruškienės, ekspozicijoje yra ir praeities, ir dabarties – čia susitinka archyviniai kūriniai, eksponuoti įvairiuose Lietuvos miestuose, ir visiškai nauji darbai, sukurti specialiai šiai parodai.
„Šia paroda mes stengiamės atspindėti ne tik anuometinę, bet ir šiandieninę menininkų nuotaiką – pateikti ir ankstesnių, ir naujų darbų“, – sakė D. Ruškienė.
Šios parodos pavadinimo idėja, pasak menininkų, atsirado iš vieno paveikslo – 1989 m. tapyto A. Jankausko kūrinio.
Darbais pasigrožėti atvyko didelis būrys klaipėdiečių. Kuratoriai atviravo, kad yra maloniai nustebę ir nesitikėjo, kad apsilankys tiek daug žmonių.
Po oficialios dalies svečiai dar ilgai bendravo su autoriais, grožėjosi darbais, o po to įvyko ir instaliacijos „Dooooorisofonija“ pristatymas.
