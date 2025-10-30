Jono Šliūpo muziejuje Palangoje veiks karikatūrų paroda

Ši paroda yra simboliškas sugrįžimas į praeitį todėl, kad būtent Palangoje 1932 m. vasarą tuomet vos 22 metų dailininkas L. Kaganas pirmą kartą pristatė savo kūrybą – asmeninę karikatūrų parodą.
Naujai atidaroma paroda siekia priminti tarpukario Lietuvos karikatūros tradiciją ir vieną iš ryškiausių to laikotarpio kūrėjų.
L. Kaganas išsiskyrė ne tik savo stiliumi, bet ir siekiu garsinti lietuvišką karikatūrą užsienyje – jis buvo vienas iš nedaugelio, dirbęs savarankiškai ir siekęs tarptautinės sėkmės. Dailininkas kūrė šaržus ir karikatūras, kuriose dažniausiai vaizdavo to meto Lietuvos visuomenės gyvenimą.
Parodoje eksponuojami autoriaus kūriniai (šaržai ir karikatūros) surinkti iš įvairių Lietuvos muziejų, archyvų ir privačių kolekcijų.
Ekspozicija lankytojams suteiks galimybę ne tik susipažinti su dailininko kūryba, bet ir pajusti tarpukario Lietuvos kultūrinę atmosferą. Atidarymo metu karikatūristas Ramūnas Vaitkus kurs renginio dalyvių šaržus, kuriuos bus galima pasilikti prisiminimui.
