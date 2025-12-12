Kalėdos Klaipėdoje: įspūdingas Simono Dacho metų uždarymas ir kalėdiniai susitikimai

Simono Dacho metų pabaigai – audiovizualinė misterija
Klaipėda tęsia šventinių renginių ciklą, kuriame – prasminga dedikacija poetui S. Dachui. 2025-aisiais miestas minėjo 420-ąsias S. Dacho gimimo metines bei metus dedikavo XVII a. Klaipėdoje gimusio baroko kūrėjo garbei, kurio literatūrinis ir kultūrinis palikimas tapo svarbia miesto tapatybės dalimi. Visus metus Klaipėdos kultūrinė bendruomenė kvietė į daugybę poeto atminimui skirtų renginių – koncertų, parodų, susitikimų ir edukacijų, aktualizuojančių jo kūrybą šiandienos kontekste.
Gruodžio 20 d. 18 val. buvusioje Šv. Jono bažnyčios erdvėje šis prasmingas kultūrinis ciklas bus vainikuotas S. Dacho metų uždarymo renginiu „Žodis, kuris neužgęsta“ – audiovizualine misterija, sujungiančia muziką, chorą, teatrą, judesį ir šiuolaikines projekcijų technologijas. Renginio režisierė – Rūta Bunikytė, atlikėjai – Klaipėdos jaunimo teatras, Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, solistė Rima Petrauskaitė.
„Žodis, kuris neužgęsta“- tai audiovizualinė misterija, skirta poeto dvasiai, Klaipėdos kultūros istorijai ir žodžio amžinybei. Renginio centre – žodis kaip gyvybės kibirkštis. Kūrinys sujungia muziką, chorą, teatrą, judesį ir šiuolaikines projekcijų technologijas, pasakodamas apie žodžio galią išlikti laiko kapsulėje. Žiūrovai pasirodymo metu pateks į erdvę, kurioje atgyja rašymo garsai, fragmentiškos mintys, senieji poetų balsai“, – sakė renginio režisierė R. Bunikytė.
Anot projekto autorių, šventinį vakarą susirinkusių lauks šviesos, garso, žodžio ir atminties ritualas, grąžinantis poetą į miestą ir miestą į poeto kūrybos šviesą bei prasmingai palydintis į 2026-uosius metus.
Teatro aikštėje ir skveruose – spalvingas Kalėdų laukimas
Šventiniai renginiai tęsiasi ir spalvų įkvėptoje Teatro aikštėje, kuri kiekvieną dieną kviečia pasinerti į kalėdinį laukimą. Į aikštę veda 200 metrų ilgio šviesų tunelis Turgaus gatvėje, čia pasitinka pagrindinis šventinio laukimo simbolis – besisukanti Kalėdų eglutė. Nors eglutės vizualiniai sprendimai panašūs kaip ir prieš metus, Teatro aikštė stebina spalvingais puošybiniais elementais – Klaipėdos dramos teatrą papuošusiu mėnuliu, Taravos Anikės fontane sužibusiais žiedais. Greta eglutės įsikūręs dar vienas netikėtas elementas – „laimės ratas“, kurio tikslas – nežinantiems atsakymo „ar graži Klaipėdos eglutė?“, jį pasufleruoti. Šviečiantis ratas pateikia net aštuonis galimus variantus, o galimybė jį pasukti suvilioja didelius ir mažus.
Šalia svarbiausio Kalėdų elemento – eglutės, įsikūrusi ir jauki, bangos siluetą atkartojanti ledo čiuožykla, kur ledą per šventinį gruodį vidutiniškai išbando apie 10 000 žmonių. Per pirmąsias dvi savaites čiuožykloje apsilankė apie 3000 žmonių. Pirmoji savaitė buvo rekordinė, o antrosios rezultatus kiek pakoregavo nepalankūs orai.
Šių metų kalėdiniu laikotarpiu Klaipėda itin daug dėmesio skiria vaikams ir šeimoms, todėl dar lapkritį pačiame miesto skvere pradėjo veikti nemokamas Kakės Makės šviesų parkas, skveruose nugulė ryškūs kalėdiniai papuošimai, vilioja šviečiančios supynės, karuselės, apžvalgos ratas.
Artimiausi šventiniai renginiai
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 12–14 val. Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos bei Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ dovana miesto bendruomenei – kapitono žuvienė ir šventinė košė.
14–18 val. Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubo „Smiltė“ projektas „Kalėdų šauklys“. Jeruzalė – miestas, kur akmenys prisimena daugiau, nei parašė visi pasaulio raštininkai. Atraskite vienam vakarui į Teatro aikštę atkeliavusią menininkės Aidos Raimondos Pečeliūnienės žinią.
Gruodžio 14 d., sekmadienį, nuo 13 val. – tradicinis Lietuvos verslo kolegijos organizuojamas labdaringas renginys – kalėdinis bėgimas „Padovanok senjorams Kalėdas“, kurio metu bus renkamos lėšos, skirtos Maltos pagalbos ordino tarnybai, globojančiai vienišus ir savimi negalinčius pasirūpinti senjorus. Starto, finišo ir registracijos vieta: Turgaus g. 21, Klaipėda.
Gruodžio 19 d. 17.30 val. Teatro aikštėje grupės „Biplan“ koncertas, o 18.30 val. – šventinis gospel choro „Gloria“ koncertas. Koncertą dovanoja ilgametis kalėdinių renginių partneris Algirdas Aušra (šalia buvusios Šv. Jono bažnyčios erdvės, Pylimo g. 2).
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 16.00 val. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio dainavimo studijos koncertas (Teatro a.), o 17.00 val. – šventiniai žaidimai ir susitikimas su Kalėdų Seneliu bei Elfute (Teatro a.).
18.00 val. S. Dacho metų uždarymui dedikuota audiovizualinė misterija „Žodis, kuris neužgęsta“. Projektas sujungia muziką, chorą, teatrą, judesį ir šiuolaikines technologijas. Dalyvauja Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai (Jono bažnyčios erdvė).
19.00–21.00 val. lauks žiemos diskoteka su DJ Montello (Teatro a.).
