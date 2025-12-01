Uostamiestyje kalėdinės staigmenos – visiems

Šeštadienį Teatro aikštė tapo aktyvių veiklų centru. Nuo vidurdienio Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos atstovai kartu su Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariais miestiečius vaišino tradicine kapitono žuviene bei šventine koše.
Popietės programą papildė meniniai ir muzikiniai pasirodymai – menininkė Aida Raimonda Pečeliūnienė pristatė simbolinę žinią apie Jeruzalę, vėliau susirinkusieji klausėsi Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio dainavimo studijos koncerto.
Sekmadienį šventinį savaitgalį vainikavo labdaringas bėgimas „Gerosios žvaigždės bėgimas – padovanok senjorams Kalėdas 2025“, kurį jau 13 kartą organizavo Lietuvos verslo kolegija.
Šįmet jame dalyvavo 500 klaipėdiečių, kurie startavo Turgaus gatvėje palaikydami kilnią iniciatyvą.
„Į startą stojo įvairaus amžiaus bėgikai – nuo mamos su 4,5 mėnesio kūdikiu vežimėlyje iki garbaus amžiaus senjorų. Trasą įveikė šventiškai nusiteikę Kalėdų Seneliai, bėgikai su savo augintiniais, aktyvūs miestiečiai ir profesionalūs sportininkai. Visus juos suvienijo kilni pagalbos ir paramos idėja bei noras prisidėti prie prasmingo tikslo“, – nurodė bėgimo organizatoriai.
Buvo surinkta rekordiškai daug lėšų – 1,5 tūkst. eurų, kurie bus skirti Maltos pagalbos ordino tarnybai, teikiančiai pagalbą vienišiems ir savimi pasirūpinti negalintiems senjorams.
Kolegijos steigėja ir renginio organizatorė doc. dr. Genovaitė Avižonienė džiaugėsi, kad klaipėdiečiai ir miesto svečiai vis aktyviau įsitraukia į labdaringą iniciatyvą ir nuoširdžiai prisideda prie gerų darbų.
