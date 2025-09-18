Klaipėdoje prasideda Etnodienos

Visą savaitgalį (nuo 16 val.) bistro „Raudonų plytų takas“ lankytojai galės ragauti Mažosios Lietuvos kulinarinių tradicijų įkvėpto meniu – kvapnios kafijos, šmantšinkio su šiupiniu ir šmanta (rūkytas kiaulienos kumpis su žirnių koše ir grietine), troškinto karpio su mairūnu, raugintais burokėliais, šmanta ir pupų šiupiniu, saldžiųjų krofkių (spurgų).
Kartu su Etnodienų pradžia atidaroma Latvijos pirštinių paroda, kurioje pristatomos visų Latvijos regionų megztos pirštinės. Paroda Klaipėdos etnokultūros centre veiks iki spalio vidurio.
Ketvirtadienio programa (rugsėjo 18 d.)
Po vasaros veiklą atnaujins Mezgimo klubas, kuriame galima ne tik išmokti megzti, bet ir susipažinti su Mažosios Lietuvos pirštinių bei kitų mezginių išskirtinumu, patirti terapinę mezgimo naudą, tapti bendruomenės, besidominčios rankdarbiais, dalimi.
Šiandien 19 val. kviečiame į Tradicinių dainų klubo vakarą, kuriame folkloro ansambliai pakvies kartu padainuoti tradicinių dainų.
Penktadienio programa (rugsėjo 19 d.)
Penktadienį Meno kieme (Daržų g. 10) vyks koncertas, skirtas Baltijos šalių skambesiui pažinti:
Latvijos daugiabalsio dainavimo tradicijas pristatys grupė Saucējas. Grupė atlieka įvairius daugiabalsio dainavimo žanrus, susijusius su kalendorinėmis, šeimos šventėmis, kasdieniu gyvenimu ir įvairiais buities darbais.
Estijos duetas Duo Ruut – dvi jaunos muzikantės sukurs unikalų garsovaizdį, jungdamos balsus ir tradicinį estų instrumentą Eesti kannel.
Vakaro kulminacija – bendruomeninė akcija „Visa Lietuva šoka“, kurioje visi kviečiami kartu šokti tradicinius lietuvių liaudies šokius.
Šeštadienio programa (rugsėjo 20 d.)
Etnodienų lankytojų lauks visa puokštė edukacijų – Mažąją Lietuvą pažinsime vaikštinėdami po Etnokultūros centro kiemą su edukacine programa ETNOKIEMO INKLIUZAI, žaisime tradicinius žaidimus, ausime juosteles, siuvinėsime delmonus, rišime ir pinsime šiaudelius.
Į edukacijas lankytojai gali registruotis el. paštu [email protected]
, daugiau informacijos – www.etnocentras.lt
. Visų edukacijų lankymas – nemokamas.
Vakare klaipėdiečius ir miesto svečius kviesime į koncertą „Šiaurės šalių muzikiniai eksperimentai“:
18 val. – Erik Rydvall ir Olav Luksengård Mjelva. Vieni žymiausių Šiaurės regiono liaudies muzikantų savo pasirodymuose jungia tradicines melodijas su novatoriškomis aranžuotėmis. Erik Rydvall – garsus instrumentalistas, vertinamas už techninį meistriškumą ir išraiškingus pasirodymus. Olav Mjelva – smuiko meistras, pelnęs prestižinį (Norvegijos „Grammy“) apdovanojimą.
19.30 val. pirmą kartą Lietuvoje pasirodys energingoji suomių grupė Frigg. Suomių folkloro muzikantai derina tradicinę muziką su kitais stiliais, taip sukurdami neabejotinai unikalų „Frigg“ skambesį. Šiais metais grupė mini savo veiklos 25-metį ir pirmą kartą koncertuoja Lietuvoje!
Vakarą užbaigs naktišokiai su Latvijos folkloro ansambliu DANDARI.
Kviečiame puikiai praleisti savaitgalį pažįstant Lietuvos, Baltijos ir Šiaurės šalių kultūrą ir muzikines tradicijas bei šiuolaikines jų interpretacijas.
ETNODIENOS vyks Meno kieme (Daržų g. 10) rugsėjo 18–20 d. Visi renginiai nemokami.
ETNODIENOS PROGRAMA
RUGSĖJO 18–20 d.
Latviškų pirštinių paroda Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10);
Mažosios Lietuvos kulinarinių tradicijų įkvėptas meniu bistro „Raudonų plytų takas“.
RUGSĖJO 18 d. (Ketvirtadienis)
10 val. Tradicinės lopšinės ir žaidinimai (Klaipėdos etnokultūros centre);
17 val. Mezgimo klubo pristatymas;
19 val. Tradicinių dainų klubas kartu su folkloro ansambliais: Alka (Klaipėda), Kuršių ainiai; (Klaipėda), Giedružė (Neringa), Žvejytės (Dreverna), Vėlingis (Priekulė) Meno kieme.
RUGSĖJO 19 d. (Penktadienis)
16 val. Ekskursija su gide Virgina Į ŽVEJUS EISIU;
18 val. Koncertas BALTIJOS ŠALIŲ SKAMBESYS;
18 val. Latvijos kultūros akademijos liaudies dainininkių grupė SAUCĒJAS;
19.30 val. DUO RUUT (Estija);
21 val. Akcija VISA LIETUVA ŠOKA Kartu su Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansambliais.
RUGSĖJO 20 d. (Šeštadienis)
11 val. Edukacija ETNOKIEMIO INKLIUZAI;
11 val. Edukacija ETNOKIEMIO ŽAIDYNĖS;
12–16 val. Juostelių audimas (Audimo galerijoje);
12 val. ir 14 val. DELMONO ATRADIMAI – siuvinėjimo dygsneliai (Delmonų galerijoje);
13 val. Ekskursija su gide Virgina Į ŽVEJUS EISIU;
14 val. ETNOATRADIMAI – šiaudelių pynimas ir rišimas;
16 val. Kafijos valanda (dalyvauja Indrė Skablauskaitė);
18 val. Koncertas ŠIAURĖS ŠALIŲ MUZIKINIAI EKSPERIMENTAI;
18 val. Erik Rydvall & Olav Luksengård Mjelva (Švedija / Norvegija);
19.30 val. Frigg (Suomija);
21 val. Naktišokiai su Latvijos universiteto ansambliu Dandari (Latvija).
