 Klaipėdos freskos ir vitražai: kviečia ketvirtoji ekskursija

Klaipėdos freskos ir vitražai: kviečia ketvirtoji ekskursija

2025-09-08 17:41 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos dailininkų fondas kviečia į nemokamų ekskursijų ciklą „Freskų ir vitražų pėdsakais“, kuris yra projekto „Klaipėdos monumentalioji dailė: freskos ir vitražai“ dalis. Ciklą sudaro keturios ekskursijos, o projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

Ketvirtoji ir paskutinė ekskursija įvyks 2025 m. rugsėjo 20 d. (šeštadienį), pradžia – 16 val. Ekskursijos dalyviai renkasi prie Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios centrinio įėjimo (Rumpiškės g. 6, Klaipėda).

Bus aplankyti šie kūriniai:

  1. Jaunius Erikas Kaubrys. Bažnyčios vitražai;
  2. Antanas Kmieliauskas. Freska „Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu ant rankų“;
  3. Angelina Banytė. Freska „Dievas Tėvas“;
  4. Juozas Vosylius. Freska „Kristaus krikštas“;
  5. Juozas Vosylius. Sieninė tapyba „Keturi kulminaciniai Dievo Motinos gyvenimo epizodai“.

Ekskursiją veda Birutė Skaisgirienė.

Organizatorių nuotr.
Šiame straipsnyje:
Klaipėdos freskos
Klaipėdos vitražai
vitražai
ekskursijos Klaipėdoje
Monumentalioji dailė
Klaipėdos dailininkų fondas
Bažnyčios menas
menas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų