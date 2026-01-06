Ledo čiuožykla klaipėdiečius džiugins dar vieną savaitgalį

Klaipėdos atvira ledo čiuožykla, kaip ir kasmet, sulaukė gausaus miestiečių ir svečių susidomėjimo. Ilgai lauktam sniegui nuklojus Lietuvą ir susidarius palankiai oro temperatūrai, dar savaitei pratęsiamas Klaipėdos atviros ledo čiuožyklos darbas. Atvirą ledo čiuožyklą Teatro aikštėje galima aplankyti iki sausio 11 dienos (imtinai). Ledo čiuožykla veiks įprastine tvarka. Šalia čiuožyklos iki sausio 11 d. švies ir eglutė.
Darbo laikas: I–IV, VII 12.00–22.00 val., V–VI 10.00–23.00 val.
Svarbi informacija
- Čiuožiant privaloma dėvėti pirštines.
- Vaikai iki septynerių metų į čiuožyklą įleidžiami tik lydimi suaugusiųjų.
- Ledo čiuožykloje galima čiuožti ir su asmeninėmis pačiūžomis.
