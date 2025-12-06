Palanga pradėjo šventinį Kalėdų laukimą

Šventė prasidėjo 17 valandą, prie kurhauzo. Greta istorinio pastato po smagaus kalėdinių dainų koncerto sužibo ir gyva eglutė.
Renginį vedė du netikėti vedėjai – šventiškai papuošta eglutė ir senasis kurhauzas, išmaniai padabintas taip, kad priminė didžiulę dovaną.
Žmogaus balsu prabilo pagrindinė kurorto eglutė, kurią įgarsino radijo stoties „Laluna“ laidų vedėja Jūratė Žavoronkova. Su ja bendravęs kurhauzas kalbėjo aktoriaus Karolio Makausko balsu.
Scenoje pasirodė 14 balsų dermės ansamblis „Vilnius Voices“, šventinę nuotaiką kūrė Jurgis Brūzga.
Kalėdų Senelis kartu su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi įžiebė pagrindinę kurorto puošmeną.
Po gero pusvalandžio susirinkusieji patraukė J. Basanavičiaus gatve jūros link.
Prie Jūratės ir Kastyčio skvero 18 val. prasidėjo dar vienas ypatingas renginys – čiuožyklos atidarymo linksmybės.
Ledo čiuožykla Palangoje įrengta pirmą kartą. Rengiant šį projektą dirbo ir „Palangos investicijų valdymo“, ir kurorto savivaldybės darbuotojai. Šventės metu pirmosios ledą išbandė čiuožėjos. Greta čiuožyklos vyko Lietuvos atlikėjų koncertas, transliuotas ir didžiuoju ekranu J. Basanavičiaus gatvėje sustojusiems žmonėms.
Ledas ant žiedo formos čiuožyklos Palangoje sustingo paskutinėmis lapkričio dienomis. Bendras čiuožyklos plotas – apie 820 kvadratinių metrų. Čiuožti galima kiek daugiau nei 10 metrų pločio ledu padengtu žiedu. Jis juosia legendinę Jūratės ir Kastyčio skulptūrą, o čiuožyklą juosia šviesos menininko Lino Kutavičiaus sukurta apšvietimo instaliacija „Smilgos“. Ji nušvito šventės metu, įvairiomis spalvomis sužibo ir kalėdinis miestelis.
Šventinį laikotarpį kurortą aplankyti pasiruošusių žmonių laukia dar viena pramoga – šviečiančios kalėdinės sūpynės. Jau vyksta ir Kalėdų miestelio mugė. Verslininkai siūlo kvapnių kepinių, karštos arbatos, kakavos, kalėdinių suvenyrų.
Čiuožykla Jūratės ir Kastyčio skvere veiks iki pat sausio 18-osios. Vienas 45 minučių čiuožimo seansas ir pačiūžos vaikams, senjorams, neįgaliesiems ir turintiems palangiškio kortelę asmenims kainuoja penkis eurus, visi kiti už šią pramogą moka septynis eurus.
Čiuožykla nuo pirmadienio iki ketvirtadienio veiks 12–21.30 val., penktadieniais čiuožinėti bus galima iki 22.45 val., o šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 22 val.
