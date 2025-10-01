Uostamiestyje startavo festivalis „Inkultūracija“

Pirmasis renginys, vykęs anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, buvo skirtas šiuolaikinio žmogaus skaitymo įpročiams. Diskutuota apie tai, kaip pasikeis skaitymas ateityje ir ar skaitmeninis turinys pakeis popierines knygas.
Diskusijoje „Skaitymo futurologija. Ką gali kultūra?“ dalyvavo Liublianos universiteto Filosofijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslo bei knygotyros katedros profesorius Mihael Kovač (Slovėnija), Vilniaus universiteto leidyklos direktorius Arūnas Gudinavičius, Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Lilija Bručkienė, o renginį moderavo žurnalistas Marius Eidukonis.
„Ilgų ir sudėtingų tekstų skaitymas padaro mus žmogiškesniais – taip pasimokome empatijos, geriau suprantame pasaulį ir kitus žmones“, – teigė M. Kovač.
Pasak jo, popierinės knygos vis dar turi pranašumą prieš ekranus, nes skaitydami informaciją popieriuje, ją įsisaviname gerokai giliau.
Vilniaus universiteto leidyklos direktorius A. Gudinavičius priminė, kad visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje – daugiau skaito moterys nei vyrai, o šalia popierinių knygų sparčiai populiarėja garsinės knygos ir skaitmeniniai formatai.
Festivalio organizatoriai žada, kad tai tik pradžia, nes artėja ir kiti renginiai – šiuolaikinės poezijos ir muzikos duetai, performansai, istorinių pasakojimų vakarai ir kūrybinės dirbtuvės.
