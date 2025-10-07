Festivalyje – nuo baroko iki chalatų

Dešimtis žmonių paskutinę festivalio dieną subūrė tradicinis šios šventės renginys – Knygų mugė. Ji šįsyk vyko ne jos organizatorių Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos erdvėse, o „Hofo“ angare. Joje dalyvavo ir savo knygas kvietė įsigyti 24 leidėjai.
Kol leidėjai prekiavo knygomis, o klaipėdiečiai jas rinkosi bei pirko, kita dalis lankytojų, sustoję prie scenos, klausėsi tuo metu vykusių knygų pristatymų.
Vakarop veiksmas persikėlė į renginių erdvę „Herkus Kantas“. Čia vyko atviro mikrofono vakaras „Panegirikos“, kuris subūrė gausią publiką – žiūrovai ne tik klausėsi, bet ir patys žengė į sceną.
Čia baroko epochos dvasia atgimė šiuolaikinėmis formomis – skambėjo iškilmingos, šlovinančio pobūdžio kalbos – panegirikos.
„Panegirikos žanras yra labai reikalingas šiandieniniame pasaulyje – juk kiekvienas žmogus nori išreikšti savo nuomonę“, – teigė vakaro vedėjas, poetas ir prozininkas Marius Povilas Elijas Martynenko.
Vakaro dalyviai – rašytojai, slemeriai, stand-up komikai, aktoriai ir kiti kūrėjai – pristatė savo panegirikų interpretacijas nuo pakylėtų eilių gamtai iki kandžių monologų apie kasdienybę.
Į sceną galėjo žengti kiekvienas. Publika drąsiai skaitė savo kūrinius, dalijosi žodžio galia ir kūrybine energija.
Vakarą vainikavo penkių vaikinų, vilkėjusių chalatais, grupė „Chalat Jazz“, kuri savo klausytojus kvietė atsipalaiduoti, pašokti ir pasiklausyti dainų, sukurtų pagal Justino Marcinkevičiaus eiles.
Vienas grupės narių pasirodymo metu paskambino savo mamai ir pakvietė publiką ją pasveikinti su gimtadieniu, visiems kartu padainuojant „Su gimimo diena“.
