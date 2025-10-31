35 metus Klaipėdos policijoje tarnavęs Gintautas Dužinas: policininko darbas – tai pašaukimas

Tarnybą policijoje G. Dužinas pradėjo 1991-aisiais, kuriantis nepriklausomai Lietuvai.
„Atėjau, kaip ir daugelis tuo metu – iš patriotiškų sumetimų. Tai buvo laikas, kai žmonės tiesiog ėjo tarnauti Lietuvai“, – prisiminė pareigūnas.
Vienas įsimintiniausių įvykių tarnybos pradžioje – sovietinės milicijos uniformos pakeitimas naująja nepriklausomos Lietuvos policijos apranga.
„Tai buvo neįtikėtinas jausmas. Prisimenu, kaip patruliuojant gatvėje žmonės stodavo, spausdavo ranką, džiaugdamiesi, kad mato tikrą Lietuvos policininką. Jautėsi didžiulis pasididžiavimas“, – pasakojo G. Dužinas.
Tarnybos pradžia nebuvo lengva – laikai buvo neramūs, paženklinti nuolatinių nusikaltėlių gaujų tarpusavio karų, reketo, tvyrojo nuolatinė įtampa. Tačiau nei pavojai, nei grasinimai pareigūno nepalaužė, o priešingai – tik sustiprino norą dirbti.
„Tai mane dar labiau pastūmėjo į priekį. Supratau, kad turiu saugoti ne tik savo šeimą, bet ir visus aplinkinius“, – teigia jis.
Vienas įsimintiniausių ir didžiausio principingumo pareikalavusių įvykių – garsioji byla su tuomet įtakingu, prieštaringai vertintu politiku, kurį pareigūnas sulaikė dėl vairavimo išgėrus. Pareigūnas sako tuomet atsidūręs didžiulio spaudimo centre, tačiau nepasidavė.
„Tai buvo pavyzdys visai Lietuvai, kad niekas nėra aukščiau įstatymo“, – prisiminė pareigūnas.
Paklaustas, kodėl visus 35 metus praleido būtent gatvėje, G. Dužinas nedvejodamas tvirtina, kad darbas kabinete jo niekada neviliojo.
„Esu veiksmo žmogus – man reikia judėjimo, dinamikos. Noriu padėti žmonėms – tai turbūt mano kraujyje“, – sakė pareigūnas.
Toks atsidavimas tarnybai tapo pavyzdžiu ne vienai jaunų pareigūnų kartai. G. Dužinas „užaugino“ daugybę kolegų, kai kurie iš jų vėliau tapo aukšto rango pareigūnais.
„Sunkiausia buvo išlikti pavyzdžiu. Jauni kolegos nuolat stebi, mokosi iš tavęs. Turėjau būti tas, į kurį lygiuojasi. Policininko darbas – tai ne romantika, o pašaukimas. Turi suvokti, kad tarnyba trunka 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Turi būti pareigūnu visą laiką – ne tik vilkėdamas uniformą. Todėl renkantis šią profesiją reikia tvirtai apsispręsti, įvertinti ar esi tam sutvertas“, – jauniesiems kolegoms patarė tarnybą baigiantis G. Dužinas.
Naujausi komentarai