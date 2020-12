Agluonėnuose Kalėdoms papuošė obelis: girliandomis nušvito ir dvejos sūpuoklės

Agluonėnai nuo seno garsėja kiekvienam prieinamu sodu.

Pavasarį jis džiugina akį nepaprastu žydėjimu, vasarą jame malonu rasti šešėlį ir erdvių žaidimams.

Ir rudenį šis sodas yra svetingas kiekvienam agluonėniškiui ir pravažiuojančiajam, obuolių pasirinkti gali kas tik nori.

Septintus metus prieš didžiąsias metų šventes Agluonėnų žmonės puošia ne tik kelias eglutes, bet ir sodo obelis. Kasmet taip padabinama vis daugiau medžių.

Šiemet spalvingais žaislais ir šviečiančiomis girliandomis nušvito 28-ios obelys ir dvejos sūpuoklės.

Sode papuoštos dvi gyvos eglės – didelė ir greta jos auganti maža, dar viena eglutė džiugina akį prie seniūnijos pastato.

Agluonėnų seniūnė Laima Tučienė atskleidė, kad pirmaisiais metais obelis puošdavo seniūnijos darbuotojai. Vėliau imta raginti vaismedžius dekoruoti šeimas, kaimynus, seniūnijoje esančių įstaigų darbuotojus, atskirus kaimus.

Daivos Janauskaitės nuotr.

"Obelų puošimas pernai virto bendruomenės švente. Vieną dieną sukviesti žmonės dalijosi patirtimi, kaip padabinti medžius kuo ryškiau, kad jie matytųsi iš tolo. Po to vyko šventė – degėme laužą, kepėme dešreles, visi drauge vaišinomės. Niekas kitas taip neburia bendruomenės, kaip bendras darbas ir džiaugsmas matant, kas iš to išėjo. Gaila, kad šiemet teko šios idėjos atsisakyti. Susirinko pora dešimčių žmonių. Sodas – didelis, todėl vieni kitus tik matėme, atstumai buvo pernelyg dideli, kad keltume grėsmę. Labai tikimės, kad kitais metais galėsime be apribojimų ruoštis šventėms, ir Agluonėnų žmonės dar aktyviau puoš sodą", – kalbėjo L.Tučienė.

Pamatyti neįprastų grožybių verta išsiruošti prieš sutemas, kad dar šviesoje pavyktų išvysti žaisliukus, o tamsoje pasigrožėti vaismedžius nušviečiančiomis girliandomis.