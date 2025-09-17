Artimieji nustėro: kapą rado „papuoštą“ šiukšlėmis

Klaipėdietė Tatjana pasakojo, kad anksčiau Lėbartų kapinėse šalia kapavietės jokio šiukšlių konteinerio nebuvo mačiusi.
Šį kartą apsilankymas kapinėse moterį rimtai įskaudino.
„Vos ne ant kapo pastatytas konteineris, krūva šiukšlių šalia, o kvapas tai jau baisus. Šiukšlių maišai prie pat kapo mėtėsi“, – baisėjosi moteris.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė, po žinios apie klaipėdietės skundą, nuvyko apžiūrėti kapavietės.
„Kažkas iš gyventojų šį šiukšlių konteinerį atsistūmė į šią vietą. Pagal tvarkas šio konteinerio čia neturi būti. Svarbiausia, kad antradienį buvo vežamos atliekos iš kapinių. Visi konteineriai buvo ištuštinti, išskyrus šį vieną“, – pasakojo D. Breivė.
D. Breivė įtaria, kad konteinerį atsistūmė kažkurį kapą tvarkę žmonės. Tai nėra draudžiama.
„Žmonės turi daugiau atliekų ir atsistumia, kad nereikėtų nešioti ilgą kelią. Tačiau visuomet prašome nustumti konteinerius į tą pačią vietą, kur jie buvo. Tai yra labai svarbu, nes konteinerius tuštinantys atliekų vežėjai stoja tik ten, kur nurodyta konteinerio stovėjimo vieta“, – patikino D. Breivė.
Kažkas konteinerį pastatė taip, kad po kvartalus važinėję atliekų vežėjai net nepamatė šio konteinerio.
„Nuo keliuko jo nematyti, krūmai užstoja. Juk yra konteinerių išdėstymo schemos. Atliekų vežėjas nesivažinėja po kapines šiaip sau, važiuojama į tuos taškus, kurie išdėstyti schemoje“, – paaiškino D. Breivė.
Ketvirtadienį planuojamas atliekų išvežimas iš Lėbartų kapinių, tad konteineris bus ištuštintas.
„Jis bus pastatytas į vietą. Ne tik paukščiai migruoja. Kapinėse konteineriai migruoja“, – liūdnai ironizavo D. Breivė.
