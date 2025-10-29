„Autoaibė“ investuoja beveik 7 mln. eurų į logistikos centrą Klaipėdos LEZ

Daugiau kaip 200 tūkst. prekių pavadinimų asortimentu prekiaujanti „Autoaibė“ sklype Klaipėdos LEZ netrukus pradės automatizuotu sandėliavimu grįsto 4 tūkst. kv. m ploto logistikos centro statybas. Projektas plėtojamas siekiant užtikrinti dar operatyvesnį bendrovės mažmeninės prekybos tinklo aptarnavimą.
Įgyvendinus projektą, planuojama sukurti apie 45 naujas darbo vietas, įskaitant 12 aukštos kvalifikacijos specialistų. Užbaigti statybas ir pradėti veiklą tikimasi po maždaug pusantrų metų – 2027 m. pradžioje.
„Autoaibės“ direktoriaus Arūno Vaišvilos teigimu, Klaipėdos LEZ investicijai pasirinkta visų pirma dėl patogios vietos numatytai veiklai. Tarp daugybės bendrovės tiekėjų yra tokie vardai, kaip „Bosch“, ZF, „Osram“ ar „Contitech“, tad buvimas šalia pagrindinių kelių, jūrų ir geležinkelių arterijų užtikrins sklandų tiekimą.
„Klaipėdoje jau anksčiau veikė vienas pagrindinių mūsų sandėliavimo centrų, todėl žinome šio miesto potencialą. Tačiau naujos kartos projektas Klaipėdos LEZ leis kokybės, patogumo ir efektyvumo kartelę pakelti į gerokai aukštesnį lygį. Kartu džiaugiamės, kad prisijungiame prie čia jau susiformavusios logistikos srities lyderių bendruomenės, veikiančios vienoje moderniausių šalyje verslo teritorijų su puikiai šiai veiklai tinkančia infrastruktūra“, – komentavo A. Vaišvila.
Klaipėdos LEZ vadovas Eimantas Kiudulas atkreipė dėmesį, kad „Autoaibė“ įgyvendina plyno lauko investiciją, t. y. naujo pastato statybas ir modernios įrangos diegimą tuščiame sklype. Jį taip pat džiugina, kad tai bus išmanieji, robotizuoti sandėliai, suteiksiantys galimybių aukštos kvalifikacijos inžinieriams ir kompetencijų visai LEZ teritorijai.
„Kompanijos investicija toliau stiprina Klaipėdos LEZ logistikos portfelį ir įrodo teritorijos patrauklumą Lietuvos kapitalo verslams. Džiaugiamės, kad dešimtmečius veikiantis šalies verslas naujos kartos technologijų plėtrai pasirenka būtent mūsų verslo bendruomenę“, – sakė E. Kiudulas.
„Autoaibės“ fizinės prekybos tinklas šiuo metu sudaro 18 parduotuvių šalies didmiesčiuose ir regionų centruose. Sėkmingai veikia ir elektroninės prekybos padalinys autoaibe.lt, išsiskiriantis operatyviu pristatymu visoje Lietuvoje.
„Autoaibės“ padaliniuose visoje Lietuvoje šiuo metu dirba beveik 240 darbuotojų. Bendrovės pajamos pernai siekė 43,2 mln. Eur arba 16 proc. daugiau nei 2023 m.
