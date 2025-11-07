Baigiami beveik metus užtrukę Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro struktūriniai pokyčiai

I-asis etapas apėmė Ūkio skyriaus ir Pastatymų tarnybos veiklos ir finansų panaudojimo peržiūrą. Pertvarkos metu įkurta Tvarumo koordinatoriaus pareigybė, siekiant kuo efektyviau spręsti energijos taupymo, spektaklių dekoracijoms ir kostiumams gaminti naudojamų medžiagų tvarumo, antrinio panaudojimo, rūšiavimo ir perdirbimo klausimus. Taupant lėšas, atsisakyta valymo įmonės paslaugų, resursus sutelkiant teatro viduje.
II-asis etapas, įgyvendintas pavasarį-vasarą ir apėmė trijų atskirų skyrių – Rinkodaros ir komunikacijos, Žiūrovų aptarnavimo bei Projektų valdymo ir prodiuserių – sujungimą į vieną Komunikacijos ir auditorijų plėtros skyrių, taip sumažinant vadovaujančių pareigybių skaičių, išgryninant jau esamų pareigybių funkcijas ir suformuojant naujas skyriui būtinas pareigybes (pvz. teatro dizaineris). Taip pat viešųjų pirkimų konkurso būdu atrinkti trys fotografai šio sezono spektakliams fiksuoti.
Rudenį įgyvendinamas baigiamasis etapas, susijęs su kūrybinių padalinių valdymo pokyčiais. Šiemet įvyko keli esminiai pokyčiai kūrybinės veiklos planavimo sistemoje.
Buvo įdiegtas naujas kūrybinės veiklos planavimo modelis, apimantis repertuaro formavimą, spektaklių atlikėjų sudėčių sudarymą, techninio spektaklių parengimo ir kitus susijusius procesus. Šių klausimų sprendimai priimami jungtiniuose kūrybinių padalinių vadovų, administracijos ir kitų atsakingų darbuotojų posėdžiuose. Be to, metų pradžioje teatre įdiegta planavimo platforma „Lydian“ ir įsteigta ją administruojančio darbuotojo pareigybė, reikšmingai palengvinusi vidinius planavimo procesus.
Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, buvo peržiūrėtas Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyriaus tolesnis funkcionavimas. Siekiant tolygaus atskirų padalinių valdymo, nuspręsta vietoj Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyriaus, suformuoti Kūrybinės veiklos administravimo skyrių bei Solistų ir choro tarnybą. Įgyvendinus šį pokytį, teatre veiks trys kūrybiniai padaliniai: Orkestro tarnyba, Solistų ir choro tarnyba bei Baleto tarnyba. Visoms joms vadovaus tarnybų vadovai, atrenkami konkurso būdu, kurių funkcijos apims, siūlymų dėl tarnybos veiklos tobulinimo, tarnybos darbuotojų darbo sąlygų gerinimo teikimą, tarnybai aktualių dokumentų ir teisės aktų rengimą, efektyvų tarnybai skirtų finansinių išteklių planavimą ir kontrolę, kt.
Siekiant komandinės atsakomybės už teatro meninės vizijos įgyvendinimą, strateginiai meno kūrybinės veiklos klausimai yra sprendžiami drauge su Teatro Meno taryba, konsultuojantis su srities ekspertais. Tuo tarpu kasdieniu repertuaro įgyvendinimu, repeticijomis ir toliau rūpinsis dirigentai, grupių koncertmeisteriai, chormeisteris, grupių chormeisteriai, baleto pedagogai ir repetitoriai, o solistai tęs darbą su vokalo pedagogais.
Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojų pareiginės algos dėl struktūrinių pakeitimų nesikeis. III-iojo etapo struktūriniai pokyčiai įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.
