Būsimiems specialistams – naujos perspektyvos

Klasių atidarymo šventės pradžioje svečius pasveikino ir apžiūrėti naująsias centro erdves – šildymo ir vėdinimo, santechnikos teorijos, vandens tiekimo ir nuotekų klases – pakvietė Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė doc. dr. Dalia Martišauskienė.
Prieš žengiant į klases vyko azoto šou, o po jo iki minėtų klasių ir jose įdiegtos įrangos palydėjo būsimųjų ŠVOK specialistų rengėjas, mokytojas Martynas Kasperavičius.
Vėliau renginys persikėlė į centro konferencijų salę, kur vyko oficialioji atidarymo dalis.
Jos metu D. Martišauskienė padėkojo visiems, prisidėjusiems prie ŠVOK klasių įkūrimo, ir akcentavo, kad tokios partnerystės itin svarbios, kuriant šiuolaikišką, kokybišką ir darbo rinkos poreikius atitinkantį profesinį mokymą.
„Esame parengę ne vieną neformaliojo profesinio mokymo programą bei ne vieną suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą šioje srityje bei jau pradėjome vykdyti pirmąsias veiklas pagal šias programas. Verslas turbūt nebūtų investavęs į E. Galvanausko profesinio mokymo centrą ir šias klases, jeigu nematytų ir nejaustų kuriamos pridėtinės vertės. Mes, kaip centro vadovai, jaučiame didelę atsakomybę, nes verslo pasitikėjimas – kad jie siųstų čia mokytis savo darbuotojus, ir jaunimo pasitikėjimas, renkantis mus – mums yra didelis iššūkis ir jaudulys. Žinodami, o ir Užimtumo tarnyba gali tai paliudyti, kad šitos srities specialistų Klaipėdos regione trūksta, tikrai džiaugiamės šiomis klasėmis. Noriu akcentuoti, kad tik dirbdami išvien – E. Galvanausko profesinio mokymo centras, verslas, Užimtumo tarnyba ir Prekybos, pramonės ir amatų rūmai – galėsime plėstis ir parengti ne vieną gerą specialistą šiose klasėse“, – pažymėjo D. Martišauskienė.
Padėkos – už prisidėjimą
D. Martišauskienė padėkojo verslininkams už indėlį, pabrėždama, kad ši partnerystė bus tęsiama ir ateityje, bei akcentavo, kad investicijos į profesinį mokymą ateina ne tik iš ES, valstybės biudžeto, bet ir iš verslo.
„Tai liudija, kad verslas pagaliau suvokė, jog tik sinergijoje ir bendrystėje su profesinio mokymo centru, kuriame rengiami trečio, ketvirto, o kai kurių programų – ir penkto lygio kvalifikuoti specialistai, galima užtikrinti sėkmingą jų įsiliejimą į Lietuvos darbo rinką“, – tvirtino direktorė.
Galėsime plėstis ir parengti ne vieną gerą specialistą šiose klasėse.
Po sveikinimo kalbos D. Martišauskienė kiekvienam prisidėjusiajam prie ŠVOK klasių įrengimo įteikė padėką už svarų indėlį į šį procesą, padovanojant centrui modernią, šiuolaikišką, kokybišką bei mokymui vertingą įrangą.
Įgis ir praktinių žinių
Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacijos direktorius Darius Jokubauskas teigė, kad tokios modernios klasės buvo įrengtos Vilniuje ir Kaune, tad džiaugiamasi, kad nuo šiol jomis galės naudotis ir E. Galvanausko profesinio mokymo centre besimokantys specialistai.
„Pasirinkome šį centrą, nes tai didžiausias profesinio mokymo centras visame regione. Gamintojai investavo ir tiekė modernią įrangą, todėl mokiniai galės atlikti praktines užduotis – nuo įvairių santechnikos priemonių sumontavimo, grindinio šildymo ir potinkinių rėmų iki šilumos siurblių bei rekuperatorių“, – vardijo D. Jokubauskas ir pridūrė, kad šios klasės taps puikia erdve, siekiant įgyti teorinių ir praktinių žinių.
Darbo ieškoti nereikės
Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitienė sakė, kad kiekvienas, nusprendęs tapti šildymo ir vėdinimo sistemų specialistu, darbo turės visada.
„Kalbant apie kvalifikuotus darbuotojus, vidutiniškai vienas specialistas gali rinktis iš dviejų ar trijų laisvų darbo vietų. Darbą sunkiau randa nekvalifikuoti darbuotojai, kadangi jų į vieną darbo vietą pretenduoja keli. Sunkiau įsidarbinti ir vadovams, aukščiausios kvalifikacijos specialistams, nes darbdaviai atsižvelgia ne tik į kompetencijas, bet ir į savybes. Šildymo ir vėdinimo sistemų specialistai yra vieni tų, kuriems darbo ieškoti nereikės. Šis centras yra įsteigtas darbdavių iniciatyva, ir darbdaviai jau ieško tokių darbuotojų. Tad kiekvienas, pasirinkęs šią profesiją, tikrai yra labai laukiamas“, – neabejojo J. Petraitienė.
Ruošiasi iš anksto
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktoriaus pavaduotoja Vida Kažuro nurodė, kad verslas investuoja į profesinio mokymo klases, kad gautų gerai paruoštus ir kvalifikuotus darbuotojus.
„E. Galvanausko profesinis centras, kaip profesinio rengimo įstaiga, yra mūsų rūmų narys, o mūsų misija – užtikrinti glaudų profesinio rengimo ir verslo bendradarbiavimą. Renginys E. Galvanausko profesinio mokymo centre yra to bendradarbiavimo įrodymas. Verslas, suprasdamas, kad jam reikalingi gerai paruošti darbuotojai, kurie išmano naujausią techniką ir technologijas, investuoja į profesinio rengimo klases, kad gautų jau parengtus darbuotojus, o ne tam, kad juos parengtų darbo metu“, – tikino V. Kažuro.
Prie šio projekto prisidėjo: bendrovės „Biotechnologijos grupė“, „Tenko Baltic“, „Tece Balticum“, „Ekoklima“, „EKO2ŠILUMA“, „Comfort Heat“, „Ergovent“ ir įmonė „REMS GmbH & Co KG“.
