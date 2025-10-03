 Buvęs komisaras vadovaus ligoninei

Buvęs komisaras vadovaus ligoninei

2025-10-03 14:40 klaipeda.diena.lt inf.

Buvęs Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas nuo šios savaitės vadovauja Mažeikių ligoninei.

Vadovas: A. Motuzas pradėjo eiti Mažeikių ligoninės direktoriaus pareigas. / Mažeikių ligoninės nuotr.

A. Motuzas laimėjo konkursą, skelbtą Regioninės Mažeikių ligoninės direktoriaus pareigoms užimti.

Naująjį direktorių ligoninės darbuotojams pristatė ir sėkmingo darbo linkėjo Mažeikių savivaldybės vicemerė Kristina Juškevičienė.

Taip pat ji padėkojo direktoriaus funkcijas laikinai vykdžiusiai ligoninės vyriausiajai slaugos administratorei Daivai Jurkūnienei.

Ilgametę vadovavimo patirtį turintis A. Motuzas prisistatė ligoninės komandai, papasakojo apie savo darbinę ir vadovavimo patirtį, kvietė dirbti, įveikti iššūkius ir spręsti iškilusius klausimus visiems kartu.

A. Motuzas Klaipėdos apskrities policijai vadovavo dvi kadencijas.

Pernai baigęs darbą policijoje, A. Motuzas trumpai dirbo Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse tarnyboje.

Šiame straipsnyje:
Alfonsas Motuzas
Mažeikių ligoninės vadovas
buvęs komisaras

nejaponas
tai viskas OK . KUL visam pacientu tyrimo, gydymo ir slaugos procesui vadovauja simtai priimtu vadybininku ir administratoriu ir viskas visiems yra gerai. Susitvarkys zmogus su tuo darbu, be problemu
0
0
.
Koks komisaras ten edukuotas vakcinuotas šudo marmalu
1
0
