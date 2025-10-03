Buvęs komisaras vadovaus ligoninei

A. Motuzas laimėjo konkursą, skelbtą Regioninės Mažeikių ligoninės direktoriaus pareigoms užimti.
Naująjį direktorių ligoninės darbuotojams pristatė ir sėkmingo darbo linkėjo Mažeikių savivaldybės vicemerė Kristina Juškevičienė.
Taip pat ji padėkojo direktoriaus funkcijas laikinai vykdžiusiai ligoninės vyriausiajai slaugos administratorei Daivai Jurkūnienei.
Ilgametę vadovavimo patirtį turintis A. Motuzas prisistatė ligoninės komandai, papasakojo apie savo darbinę ir vadovavimo patirtį, kvietė dirbti, įveikti iššūkius ir spręsti iškilusius klausimus visiems kartu.
A. Motuzas Klaipėdos apskrities policijai vadovavo dvi kadencijas.
Pernai baigęs darbą policijoje, A. Motuzas trumpai dirbo Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse tarnyboje.
