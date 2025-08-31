Danės skvere – vaikų turgelis

Renginį organizuoja Veiklių mamų klubas Klaipėdoje. Turgelis lankytojų lauks nuo 10.30 val.
Nuo 11 val. iki 12.30 val. veiks knygučių dirbtuvėlės „Kantuko pasaulis“. Kūrybinės dirbtuvėlės – skirtos ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams. Jų metu vaikai kurs spalvingas erdvines knygeles, lavins vaizduotę ir susipažins su bibliotekoje gimusiu personažu – Kantuku. Prie šios rengonio dalies prisidėjo Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešoji biblioteka.
Nuo 13 val. prasidės diplomų bei dovanėlių dalyviams įteikimas. Gražiausių ir kūrybiškiausių prekybos vietų įvertinimas. Nuo 13–14 val. startuos Kanto ženkliukų gaminimo dirbtuvėlės visai šeimai.
Turgelio uždarymas planuojamas 14 val. Mažieji prekybininkai, kurie neparduos savo žaisliukų, skatinami juos paaukoti. Vaikų turgelyje daugiausiai pinigų iš prekybos gavę vaikai bus ypatingai apdovanoti.
Nominacijai pagrindinius prizus įsteigė praeityje žinoma dainininkė Kristina Ivanova, kuri nuo mažens pati išbandė prekybą ir puikiai žino, kiek drąsos bei kūrybiškumo tam reikia.
Trys daugiausiai renginyje pinigų iš prekybos gavę vaikai bus apdovanoti dovanų rinkiniais iš „Kristina Beauty“ grožio salono.
