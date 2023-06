Dantis tiesinti galima ir vyresniems žmonėms, tačiau delsti neverta

Viskas iš eilės

Pastaraisiais metais Lietuvoje pastebimas tikras dantų tiesinimo bumas. Pasak Klaipėdos „Šypsenos akademijos“ klinikos vadovės Eglės Prušinskienės, tam įtakos turėjo pandemija, karantinas.

„Per pandemiją išplito nuotoliniai vaizdo susitikimai. Įvairūs darbuotojai, studentai pamatė save ekrane ir labiau atkreipė dėmesį į tam tikrus savo fizinius trūkumus. Apskritai šiais laikais gyvenimo tempas yra labai didelis, atsiranda vis daugiau darbų, kur svarbi žmogaus išvaizda. Sustiprėjo estetiškos išvaizdos, taip pat ir gražios šypsenos, tiesių dantų poreikis“, – E. Prušinskienės teigimu, dabar daugiau žmonių į odontologijos kliniką kreipiasi dėl estetinės medicinos gydytojo konsultacijos, kaip galėtų pagražinti savo dantis.

Netaisyklingo sąkandžio gydymas kapomis šiais laikais yra patogiausias ir labiausiai trokštamas pacientų.

Dalis pacientų kreipiasi siekdami sąkandžio problemas išspręsti pigiausiu, tačiau ne visada pasiteisinančiu būdu – estetiniu plombavimu, taip pat protezavimu laminatėmis (ant dantų klijuojant specialias plokšteles). „Tačiau mes tokio netaisyklingo sąkandžio gydymo nerekomenduojame. Jei estetinį plombavimą ar dantų laminavimą atliktume žmogui, kurio sąkandis netaisyklingas, norimo rezultato nepasiektume, o tam tikrais atvejais net pablogintume būklę. Todėl pacientus, kuriems reikia estetinio plombavimo arba protezavimo dantų laminatėmis, mūsų estetikos gydytojas pirmiausia nusiunčia atlikti sąkandžio korekcijos, kartu ištiesinant dantų lanką. Tik ištiesinus dantis sudaromos sąlygos kokybiškam restauraciniam gydymui – estetiniam plombavimui ar protezavimui“, – pabrėžė „Šypsenos akademijos“ atstovė.

Eglė Prušinskienė./ „Šypsenos akademijos“ nuotr.

Gydytojai ortodontai primena, kad netaisyklingas sąkandis yra ne tik estetinė problema, – jis gali sukelti ir sveikatos problemų. Ištiesinus dantis pagerėja kramtymo funkcija, be to, galima išvengti žandikaulio sąnario skausmų, kurių, kai sąkandis netaisyklingas, pasitaiko sulaukus vyresnio amžiaus.

Ištiesinus dantis pagerėja ir paciento gyvenimo kokybė, asmens psichologinis pasitenkinimas, pasitikėjimas savimi. Nesidrovėdami plačiai šypsotis, šie žmonės gali laisviau bendrauti, lengviau užmezga naujas pažintis, jaučia didesnį pasitikėjimą savimi dalyvaudami darbo pokalbiuose.

Kreipiasi įvairaus amžiaus

Norėdami ištiesinti kreivus dantis pagalbos į ortodontus kreipiasi tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės.

„Vyresni dažnai kreipiasi dėl to, kad bėgant metams problemos gilėja: dantys labai stipriai susigrūda, vis labiau pakrypsta. Dantų tiesinimas breketais nemažai žmonių iki šiol atbaidydavo. Atsiradus kapoms, jie kreipiasi būtent dėl jų“, – E. Prušinskienės žodžiais, daugelis įvertina tai, kad kapos – beveik nematomos. Be to, valgant jos išsiimamos.

„Žmonės renkasi dantų tiesinimą kapomis ir dėl to, kad visą laiką galėtų jaustis puikiai bendraudami su kolegomis, verslo partneriais. Taip pat, kad nejaustų diskomforto pietaudami ar vakarieniaudami. Juk jei žmogus su breketais, prie jų prikimba maisto likučių, juos sudėtinga išvalyti, prižiūrėti“, – pašnekovės teigimu, tai viena priežasčių, kodėl žmonės teikia prioritetą kapoms.

Gydytojai ortodontai breketus vadina konservatyviuoju dantų tiesinimo metodu, kurį daugeliu atvejų galima pakeisti šiuolaikiškesnėmis kapomis. Gydant jomis, pasitelkiamos skaitmeninės technologijos ir labai tiksliai apskaičiuojama, kur kuris dantis baigus gydymą atsidurs. Tokią vizualizaciją mato ir pacientas. Nešiojant kapas reikia maždaug perpus mažiau vizitų odontologijos klinikoje – vos 4–5 per metus. Be to, kapas nešiojant pagal rekomendacijas, t. y. ne mažiau kaip 22 valandas per parą, dantų tiesinimas jomis trunka trumpiau nei breketais – nuo 6 mėnesių iki 2 metų.

„Svarbu ir tai, kad tiesinant dantis kapomis pacientas jaučia mažiau skausmo, nei tiesinant dantis breketais. Taigi, netaisyklingo sąkandžio gydymas kapomis šiais laikais yra patogiausias ir labiausiai trokštamas pacientų. Naujausios mokslu pagrįstos technologijos ir medžiagos, aukšta mūsų specialistų kvalifikacija leidžia pasiekti tobulų rezultatų – savo pacientams garantuojame estetišką šypseną. Baigę gydymą matome mūsų besidžiaugiančius pacientus ir plačias, sveikas, gražias jų šypsenas“, – šypsojosi E. Prušinskienė.

Tiesinasi ir vaikai

Jaunesnio amžiaus vaikams tėvai neretai renkasi dantų tiesinimą breketais. Tokį sprendimą priima tais atvejais, kai negali sukontroliuoti vaikų kapų dėvėjimo laiko. Tačiau „Šypsenos akademijos“ gydytojai ortodontai pastebi, kad vis daugiau jaunesnio amžiaus vaikų supranta taisyklingo sąkandžio svarbą, vis dažniau dedasi kapas ir atsakingai jas nešioja.

Iki šiol dantis dažniausiai tiesindavosi moterys, tačiau pastaruoju metu į „Šypsenos akademiją“ dėl to kreipiasi vis daugiau vyrų.

Gydytojai ortodontai pastebi, kad baigę gydymą pacientai paprastai gailisi ištisus dešimtmečius vengę ortodontinio gydymo. „Jau seniai galėjau drąsiai ir plačiai šypsotis“, – užverdamas odontologijos klinikos duris sako ne vienas.

Ortodontinio gydymo metu kapas reikia keisti. Atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, jos turi būti keičiamos maždaug kas 1–2 savaites. Pacientui išduodamame kapų rinkinyje paprastai būna 20–25 kapų poros. Sudėtingesniu atveju jų gali būti daugiau – apie 40.

Esant sudėtingesnėms situacijoms, gydymas kapomis gali būti derinamas su segmentine breketų sistema arba kitais fiksuotais ortodontiniais aparatais: mini implantais, herbsto aparatu, viršutinio žandikaulio plėtikliu. Be to, vieno žandikaulio dantys gali būti tiesinami breketais, kito – kapomis. Kapomis gali būti gydomi ir tik vieno (viršutinio arba apatinio) žandikaulio dantys. Tokiu atveju rinkinį gali sudaryti iki 10 kapų.

Vieno žandikaulio gydymas kapomis taikomas retais atvejais, kai dantų padėtį reikia koreguoti labai nedaug. Pavyzdžiui, kai po taikyto gydymo dantys šiek tiek pasislenka į ankstesnę padėtį.

Nors koreguoti sąkandį rekomenduojama prieš dantų implantavimą ar protezavimą, tačiau ir turint dantų implantų, protezuotų dantų gali būti taikomas gydymas kapomis. Amžiaus ribos šiam gydymui netaikomos. „Investuoti į gražią ir sveiką šypseną verta visais amžiaus tarpsniais, ypač tai daryti apsimoka dabar, kai vyksta akcija“, – pasinaudoti taikomomis nuolaidomis kvietė E. Prušinskienė.