Dubysos gatvės ir Taikos prospekto sankirtoje pradedami kelio darbai

Remonto metu planuojama atlikti 3D frezavimą, pakloti armavimo geotekstilę, sustiprinančią asfaltą ir pailginančią jo tarnavimo laiką, taip pat ketinama nutiesti naują 4 centimetrų storio asfalto sluoksnį. Atnaujinamos dangos plotas siekia 4485 kv. metrus.
Anot savivaldybės, dabartinė nusidėvėjusi danga šaltuoju ar lietinguoju metų laiku tampa pavojingai slidi, todėl išauga eismo įvykių rizika.
Pranešama, kad projektą vykdys bendrovė „YIT Lietuva“. Sankryžos kelio dangos atnaujinimą numatoma užbaigti iki rugsėjo 1 d., pagrindiniai darbai bus atliekami naktimis.
