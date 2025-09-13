Elnio klaidžiojimai nesibaigia: naktimis ir toliau blaškosi miesto gatvėmis

Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius sakė, kad dėl šio gyvūno jau skambino Kaune dirbantiems specialistams ir pranešė apie šią situaciją.
„Skambinau gamtosaugininkams į Kauną, jie iki šiol nežinojo, kad gyvūnas taip blaškosi. Sakė, įvertins, kaip, kas, ir žiūrės, ką su juo daryti“, – tikino M. Bagdonavičius.
Vaizdu, kuriame užfiksuotas Klaipėdos gatvėmis slampinėjantis elnias, jau pasidalino ne vienas klaipėdietis. Moters užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip Jūrininkų prospekte jis žygiuoja gatve, o kita juosta atvažiuoja sunkvežimis.
Vairuotojai baiminasi, kad, ypač tamsiu paros metu, elnio pasivaikščiojimai gatvėmis gali sukelti pavojingą situaciją, o nukentėti gali tiek pats gyvūnas, tiek ir eismo dalyviai žmonės.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė teigė, kad naktį iš ketvirtadienio į penktadienį juos pasiekė skambutis apie besiblaškantį elnią. Nors specialistai buvo nuvykę į vietą, elnio neberado.
Anot J. Morkūnaitės, tokiais atvejais svarbiausia gyvūno nemaitinti, prie jo nesiartinti. Patarimas – jį nufilmuoti, nufotografuoti ir medžiagą perduoti šio centro specialistams elektroniniu paštu arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu.
„Asmenys buvo dar kartą nuvykę į tą vietą patikrinti, bet jo nebematė. Situaciją stebime, komunikuojame su pranešėjais. Gyvūno pasirodymas mieste mums, kaip visuomenei, yra šiek tiek gąsdinantis, o kai kuriose kitose šalyse tai ganėtinai įprasta. Svarbiausia gyvūno negąsdinti, nemaitinti, neapsupti, nesistengti patiems padėti, nes galima dar blogiau padaryti, taip pat neužtverti jam kelio, tas kelio užtvėrimas gali būti tiesiog didelės minios susirinkimas aplink gyvūną. Geriausia duoti gyvūnui ramybę išeiti pačiam. Tačiau jeigu aplinka taptų nesaugi, jis įstrigtų, susižeistų, jam tikrai reikėtų pagalbos, tuomet būtų vykstama gyvūnui padėti. Mes situaciją žinome, stebime, būtume labai dėkingi visuomenei, kad aktyviai teiktų informaciją. Jeigu reikės gyvūnui padėti išeiti, mes tikrai esame pasiruošę tai padaryti“, – neabejojo J. Morkūnaitė.
