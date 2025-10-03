Gimtadienio šventėje – ypatingos dovanos

Knygas slėpdavo ratinėje
„Sovietmečiu bibliotekos buvo steigiamos kaip tam tikros ideologijos aparato ir propagandos mašinos dalis. Buvo didžiulė cenzūra ir skaitytojams, ir bibliotekininkams. Bibliotekininkai, kurie dirbo, kūrė istoriją, paslapčia, neteisėtai pirko antikvarinius leidinius, saugojo tarpukario dokumentus“, – pasakojo I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė Laura Šimkevičė ir pridūrė, kad dalis knygų buvo slepiamos ir senojoje Klaipėdos ratinėje.
Anot jos, kadangi daug knygų būdavo draudžiamos, bibliotekininkai klastodavo dokumentus, neva įvykdė nurodymą jas sunaikinti, tačiau iš tikrųjų to nepadarydavo.
„Bibliotekininkai dabar yra daug laisvesni, galime kalbėti, diskutuoti įvairiomis temomis. Bibliotekininkų darbo planuose yra labai svarbi medijų ir informacinio raštingumo ugdymo dalis. Demokratijos projektai, pilietinis visuomenės ugdymas – tai bibliotekininkų darbas tiek mokant kitus, tiek ir patiems praktiškai tą įgyvendinant. Pokytis yra didžiulis“, – sakė L. Šimkevičė.
Direktorė palinkėjo I. Simonaitytės bibliotekai būti tikros informacijos, demokratijos vieta, girdėti visus jos skaitytojus.
Įteikė padėką nuo mero
Gimtadienio šventėje dalyvavo ir padėką nuo Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus įteikė vicemeras Giedrius Didjurgis.
„Sveikiname visus su jubiliejumi, puikia sukaktimi ir su archyvo perdavimu. Atliktas didžiulis darbas. Šia proga Klaipėdos mero vardu norėčiau jums įteikti padėką už nuoširdų darbą, profesionalumą, pastangas puoselėjant knygos ir kultūros tradicijas“, – sakė G. Didjurgis.
Po sveikinimo kalbų bibliotekininkai kartu su į šventę atvykusiais svečiais buvo pakviesti paskanauti gimtadienio torto.
Perdavė archyvą
Gimtadienio šventės dalyviai taip pat turėjo progą dalyvauti ir kitame svarbiame įvykyje – Memelenderių draugijos, kuri vokiškai vadinama Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise (AdM), archyvo perdavimo akto pasirašymo renginyje.
„Archyvas ilgą laiką buvo saugomas Vokietijoje, įvairiose vietose, dažniausiai privačiuose namuose, su juo dirbo įvairūs archyvarai, AdM draugijos paskirti asmenys. Bemaž 60 metų archyvas buvo Vokietijoje. Atėjo metas, kai AdM draugijos bendruomenė pradėjo senti ir mirus paskutiniam archyvo tvarkytojui H. Bergeriui, kuris šį archyvą laikė savo namuose, iškilo problema, kur archyvą saugoti. Jis kelerius metus buvo dėžėse, Memelio leidyklos patalpose. Buvo nuspręsta, kad jį reikia grąžinti į Klaipėdą ir perduoti mūsų bibliotekai. 2011-ųjų spalio 5 d. archyvas buvo iškilmingai perduotas panaudai 99-eriems metams, o dabar, praėjus 14 metų, šis archyvas mums yra dovanojamas“, – pasakojo I. Simonaitytės bibliotekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja Jurga Bardauskienė.
Bibliotekos trečiame aukšte, kuriame vyko archyvo perdavimo akto pasirašymas, šiuo metu eksponuojama paroda „Atsisveikinimai ir sugrįžimai“, kurioje – Klaipėdos krašto gyventojų surinkti daiktai.
