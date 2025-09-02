Į Klaipėdos gatves išriedės dar 40 naujų elektrinių autobusų

„Šis projektas yra dar vienas stiprus postūmis Klaipėdai žengiant autobusų atnaujinimo ir tvarumo keliu. Prieš kelis mėnesius buvo pristatyti elektra varomi mikroautobusai, o dabar dar vienas žingsnis – pakeičiant senus autobusus naujais. Žengiant šį žingsnį drąsiai galima sakyti, kad beveik visas viešasis transportas Klaipėdoje bus ekologiškas, todėl neabejoju, kad sumažės tarša mieste, o gyventojai dažniau automobilį iškeis į kelionę autobusu. Tačiau visų svarbiausia ne transporto priemonių naujumas, jose įdiegtos technologijos, tačiau vairuotojai, kurie kasdien aptarnaus miesto gyventojus. Mano reikalavimas paprastas – vairuotojai turi vežti saugiai, kalbėtis su keleiviais kultūringai ir prižiūrėti tvarką salone. Tik tada klaipėdiečiai jausis, kad viešasis transportas yra patikimas ir vertas pasitikėjimo“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Draugiški ne tik aplinkai, bet ir keleiviams
Į vieną „Irizar IE bus 12“ elektrinį autobusą telpa 70 keleivių. Visos šios transporto priemonės – žemagrindės, pritaikytos žmonėms su negalia, asmenims, keliaujantiems su vaikiškais vežimėliais ar turintiems kitų judėjimo sunkumų.
Autobusuose įrengta šiuolaikinė keleivių informavimo ir vaizdo stebėjimo kamerų sistema. Komfortą kelionės metu užtikrina salono bei vairuotojo darbo vietos šildymo ir vėdinimo sistemos. Vienu įkrovimu autobusas gali nuvažiuoti iki 300 km.
Negana to, vienas „Irizar IE bus 12“ elektrinis autobusas per 10 metų sutaupys apie 650 tonų CO2, o tai prilygsta maždaug 360 lengvųjų automobilių išmetamam kiekiui per tą patį laikotarpį.
Projektas yra bendras „Kautros“ kaip vežėjo, Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA)bei „Swedbank“ darbo rezultatas.
„Džiaugiamės, kad Klaipėda žengia tvirtą, žalią žingsnį į priekį. Aplinkai neutralus ir gyventojams patrauklus viešasis transportas yra gyvybiškai svarbus, siekiant mažinti transporto sektoriaus sukeliamą taršą bei kamščius Lietuvos didmiesčiuose. Tikime, kad šis žingsnis įkvėps ir kitus miestus pasekti Klaipėdos pavyzdžiu, pasinaudoti valstybės teikiamomis galimybėmis ir mažinti oro taršą, investuojant į elektrinį viešąjį transportą“, – sakė APVA Žaliosios transformacijos departamento vadovė Agnė Markauskienė.
Projekto finansavimas ir tolimesnės investicijos
Naujų elektrinių autobusų įsigijimui ir infrastruktūros vystymui Klaipėdos mieste įmonė „Kautra“ finansavimą gavo iš ilgamečio partnerio „Swedbank“.
„Swedbank“ ir „Kautra“ partnerystė tęsiasi jau daugiau nei tris dešimtmečius. Per šį laiką prisidėjome prie įvairių reikšmingų įmonės projektų, įskaitant tvaraus judumo miestuose skatinimo iniciatyvas. Jau esame finansavę elektrinių autobusų įsigijimą Vilniuje ir Druskininkuose. Šiandien moderniomis ir aplinkai draugiškomis transporto priemonėmis džiaugtis gali ir Klaipėdos gyventojai bei svečiai. Džiugu, kad pastarosios tampa patikima ir tvaria viešojo transporto alternatyva, o „Swedbank“ ir toliau išlieka nuosekliu šių pokyčių finansiniu partneriu“, – sakė Paulius Atkočiūnas, „Swedbank“ Verslo klientų departamento direktorius.
Bendros „Kautros“ grupės investicijos į šį projektą siekia daugiau kaip 25 mln. eurų. Kautros generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko teigimu, tam, kad paslaugos teikimas elektriniais autobusais būtų sėkmingas, reikia ne tik įsigyti autobusus, bet ir įrengti jų aptarnavimui tinkamą infrastruktūrą, įkrovimo prieigas.
„Mūsų įmonių grupei tai – nauja patirtis ir kokybinis virsmas elektrinių autobusų eksploatavimo srityje. Su partnerių pagalba įsigijome užsakovo iškeltus aukštus kokybinius reikalavimus atitinkančius autobusus ir vykdome plyno lauko investiciją Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje, o tai, tikime, leis užtikrinti paslaugų kokybę“, – teigė L. Skardžiukas.
