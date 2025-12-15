 Klaipėdietė išvaryta iš namų

Klaipėdietė išvaryta iš namų

2025-12-15 17:30
LNK inf.

Pensininkė Margarita Makarčeva Klaipėdoje, taip ir nesulaukusi valstybės malonės, iškeldinta iš namų, kuriuose su vyru gyveno dešimtmečius, praneša LNK.

Klaipėdietė išvaryta iš namų / LNK stop kadrai

Prie vieno Klaipėdos daugiabučio susirinko pareigūnai ir net meistras, kad pakeistų spyną. Pareigūnai vykdo teismo sprendimą – iškeldinti klaipėdietę iš valstybei priklausančio būsto.

„Kiek suprantu, bylinėjamasi jau apie dešimt metų, tad situacija nėra nauja, niekas neturėtų būti netikėta ar nepaaiškinta. Turi savo atstovą, advokatą, viskas jai išaiškinta. Apie iškeldinimo laiką buvo pranešta iš anksto“, – sakė antstolis Jonas Petrikas.

Pareigūnai kyla į antrą aukštą – čia ir yra trijų kambarių butas, iš kurio turi būti iškeldinta jame gyvenanti klaipėdietė. Moteris pareigūnų prašo leisti jai dar laikinai likti.

LNK stop kadras

„Aš gi ne nusikaltėlė, ne alkoholikė, ne valkata. 40 metų Vakarų laivų gamykloje išdirbau. Ir jo stažas buvo didelis“, – kalbėjo M. Makarčeva.

Moters kaimynams toks reginys – graudus.

„Visą laiką reikėtų tvarkytis dokumentus, nes kitaip gali likti be nieko“, – teigė vienas kaimynas.

„Į teismą duot. Vis vien kaimynai įrodys, kad prižiūrėjo, kad gyveno kartu“, – sakė kaimynė.

73-ejų klaipėdietė, kovodama dėl dviejų butų, kurie priklausė jos gyvenimo draugui, mini teismus lankanti jau net trylika metų.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Pirmos apeliacinės kasacinės instancijos teisme buvo išnagrinėtos net 49 civilinės bylos. Jas nagrinėjo visų instancijų teismų teisėjai. Jei skaičiuotume ir Konstitucinio Teismo teisėjus bei kitų teismų kolegijas, iš viso byloje dalyvavo apie 70 teisėjų“, – nurodė advokatas Rimvydas Kairys.

Problema ta, kad 20 metų su vyru kartu gyvenusi M. Makarčeva nebuvo oficialiai įteisinusi santuokos – neva dėl skirtingų religinių įsitikinimų.

„Nepaliko testamento, o jis turėjo du butus – vieną čia, kitą Kauno gatvėje. Jis visada sakė, kad viską kontroliuoja, tačiau netikėtai mirė ant operacinio stalo. Štai ir viskas“, – pasakojo M. Makarčeva.

Abu butai atiteko valstybei, nors kurį laiką viename iš jų moteriai buvo leista gyventi. Dabar ji pasiima tik būtinus daiktus, kitus, suderinusi su mokesčių inspekcija, galės atgauti vėliau.

„Dabar paskambinsiu draugei. Pavasarį ji turės namelį, jį išnuomos. O kol kas ten vyksta remontas – nėra vandens, neveikia tualetas“, – kalbėjo moteris.

LNK stop kadras

Antstolis sako, kad tokių skaudžių pasekmių buvo galima išvengti. Esą nėra nieko sudėtingo – tereikia nueiti pas notarą, sudaryti testamentą, kuriame testatorius aiškiai nurodytų, kam, ką ir kokiomis dalimis palieka. Būdamas gyvas, jis galėjo testamentą keisti, tikslinti ar panaikinti. Tuomet šios problemos, kurios kilo dabar, greičiausiai nebūtų atsiradusios.

Nemokamai moterį ginančio advokato teigimu, taip nutiko ir dėl to, kad Lietuvoje iki šiol nėra priimtas partnerystės įstatymas. Į panašią situaciją yra patekę ir daugiau kartu gyvenimą nugyvenusių porų.

„Kol Seimas nepriims partnerystės įstatymo, M. Makarčeva, kuri buvo iškeldinta, neturi teisės į gyvenamąjį būstą, taip pat neturi teisės ginčyti paveldėjimo teisės liudijimo, išduoto valstybei, ar pretenduoti į mirusio partnerio palikimą“, – aiškino advokatas.

Vis dėlto advokatas rankų nenuleidžia. Jis teigia, kad dar nėra išnagrinėtos penkios civilinės bylos, tarp jų – ir dėl iškeldinimo. Siekiama, kad moteriai būtų leista grįžti į butą arba bent sudaryti neterminuotą nuomos sutartį.

