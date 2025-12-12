Išmanūs vandens skaitikliai lengvina klaipėdiečių kasdienybę

Tam, kad įrengimo darbai vyktų sparčiau, buitinius vandens skaitiklius gyventojų namuose montuoja tiek „Klaipėdos vanduo“, tiek išorinio paslaugų tiekėjo UAB „Santermita“ specialistai. Jie turi darbuotojo pažymėjimus ir privalo juos pateikti gyventojams paprašius. Apie planuojamus darbus informuojama iš anksto SMS žinute, kurioje nurodomas ir kontaktinis telefono numeris, skirtas papildomai informacijai. Darbai vykdomi darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. gyventojui patogiu, iš anksto suderintu laiku.
„Iš praktikos matome, kad pasitaiko situacijų, kai gyventojai savitarnoje yra nurodę senus ar nebenaudojamus kontaktinius duomenis. Tokiu atveju susisiekti tampa sudėtinga, o skaitiklio pakeitimo darbai negali būti atlikti pagal planą. Todėl skatiname gyventojus pasitikrinti savo kontaktus ir juos atnaujinti. Taip ne tik prisidėsite prie sklandesnio darbų organizavimo, bet ir užsitikrinsite, kad visa svarbi informacija jus pasiektų laiku. Pavyzdžiui, gyventojai, nurodę mobiliojo telefono numerį, gauna SMS pranešimus apie atliekamus planinius darbus, galimus gedimus ar kontrolierių vizitus“, – teigė „Klaipėdos vandens“ Klientų aptarnavimo departamento direktorė Dovilė Kozlovienė.
Kontaktinius duomenis atnaujinti galima „Klaipėdos vandens“ savitarnos portale pasirinkus skiltį „Mano paskyra“ > „Mokėtojo kontaktiniai duomenys“ > „Mokėtojo mob. telefonas“.
Sužinokite, kada jūsų būste bus įrengtas modernus skaitiklis
Gyventojai gali lengvai pasitikrinti planuojamą nuotolinės apskaitos skaitiklio įrengimo datą „Klaipėdos vandens“ puslapyje esančiame virtualiame žemėlapyje – tereikia įvesti savo būsto adresą.
Gyventojams nuotolinės apskaitos skaitikliai suteikia realią naudą, kadangi tai leidžia užtikrinti ne tik tikslesnius duomenis, bet ir gerokai supaprastina klientų kasdienybę. Įdiegus šiuos skaitiklius nebereikia kas mėnesį fiksuoti ir deklaruoti rodmenų – visa informacija automatiškai perduodama paslaugų teikėjams, todėl apskaita tampa patogesnė ir be papildomų rūpesčių.
Atsiskaitymas taip pat tampa aiškesnis – visą karšto vandens administravimą perima „Klaipėdos energija“. Tai reiškia, kad gyventojai, kurių visuose daugiabučio butuose jau įrengtas nuotolinės apskaitos skaitiklis, sąskaitą už suvartotą šaltą vandenį gauna iš „Klaipėdos vandens“, o už visas su karštu vandeniu susijusias paslaugas (įskaitant pašildymą ir suvartotą kiekį) – iš „Klaipėdos energijos“.
Nuotoliniai skaitikliai didina apskaitos tikslumą, leidžia išvengti žmogiškųjų klaidų ir užtikrina duomenų surinkimą realiu laiku. Tai suteikia galimybę greičiau pastebėti galimas avarijas ar gedimus ir išvengti vandens nuostolių.
Daugiau informacijos apie nuotolinės apskaitos diegimą ir dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti „Klaipėdos vandens“ interneto svetainėje.
