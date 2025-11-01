 Kalimo garsai klaipėdiečiams tapo kasdienybe

2025-11-04 15:36
Daiva Janauskaitė

Šios savaitės pradžioje prasidėjęs kalamų polių triukšmas ėmė trikdyti ne tik Žvejybos uosto rajono gyventojų ramybę, kalimo garsais pradėjo skųstis ir senamiestyje bei centrinėje miesto dalyje gyvenantys klaipėdiečiai.

/ Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Antradienį kalimo garsai pasklido apie 7 valandą ryto. Maždaug po valandos šis triukšmas nurimo.

Pirmadienį mažylius migdę klaipėdiečiai girdėjo šį monotonišką garsą iki 21 valandos ir vėliau.

Klaipėdiečiai spėliojo, iš kur sklinda kalimo garsai. Vieni įtarė, kad iš statomo prekybos centro netoli Vitės progimnazijos, kiti dairėsi į statybas Pievų Tako gatvėje.

Tačiau daugumos akys krypsta į krantinę šiauriniame rage.

Pasipiktinimą liejantys gyventojai diskutavo, kodėl triukšmingi darbai pradedami taip anksti, o po to nutraukiami, kodėl pirmiausia galvojama apie statybas, o tik po to – apie miestiečius.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento vadovas Raimundas Grigaliūnas pasakojo, kad pats eidamas į darbą girdėjęs šį triukšmą dar prieš 8 valandą ryto.

„Tada pagalvojau, kad tą pačią dieną turėtume sulaukti klaipėdiečių skundų. Garsas sklido nuo marių, todėl spėjau, kad jis gali būti susijęs su darbais buvusios įmonės „Laivitė“ teritorijoje“, – nuomonę dėstė R. Grigaliūnas.

Tiesa, antradienį įstaigos klaipėdiečių skundai dar nepasiekė.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas paaiškino, kad šiuo metu statomos naujo kruizinių laivų terminalo krantinės.

„Vakar fiksavome rangovų įmonės „Tilsta“ darbo trūkumus – dėl žmogiškosios klaidos buvo nukrypta nuo numatyto darbų grafiko. Šį darbų centrinėje uosto dalyje pažeidimą aptarėme su rangovais. Jie yra įpareigoti atidžiau kontroliuoti darbų procesus ir nenukrypti nuo numatyto grafiko, kuris reglamentuoja, kad triukšmingi darbai šiame objekte gali būti atliekami nuo 7 iki 19 valandos“, – paaiškino valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

A. Latakas nuoširdžiai apgailestavo dėl klaipėdiečių patiriamų nepatogumų ir patikino, jog Uosto direkcija sieks, kad ateityje panašūs atvejai nepasikartotų.

Triukšmas
Senamiestyje dieną kala nuo krantinės, naktį iš naktinių barų, kada žmogui ilsėtis?
1
-1
Įkaitai
Kenčiame nuo didžiausio triukšmo iki pat vėlaus vakaro nuo vystomo, buvusių "Trinyčių" kvartalo. Jokios kalimo normos "Gaudestai" niekaip negalioja. Galima pakentėti, kai statybose darbas prasideda septintą ryto, bet kai kalama iki 22 valandos, per valstybines šventes- tai tikrai nesuvokiama.. Kaip susisiekti su pono Grigaliūno VSC, kai jie patys ramiai po darbo ilsisi, o mes, gyvenantys Bangų, Baltikalnio gatvėse kenčiam nuolat? Ar privataus sklypo užstatymas daugiabučiais yra koks šalies įvykis, kad triukšmas šiame kavartale nestabdomas?
2
-1
