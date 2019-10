Karinis laivas „Sūduvis“ papuoš Dangės krantinę?

Muziejininkų žvalgytuvės

Lietuvos jūrų muziejaus vadovai susitiko su uostamiesčio mero pavaduotoju Arvydu Cesiuliu ir norėjo išgirsti miesto nuomonę dėl po naujųjų metų nurašomo Karinių jūrų pajėgų minų ieškotojo laivo "Sūduvis".

Jį siūloma prišvartuoti Dangėje, kur laivas būtų panaudotas turizmo tikslams, atliktų muziejaus funkciją.

Klaipėdos savivaldybės vicemeras teigė, kad tai buvo tik preliminarus pokalbis.

"Be jokios abejonės, laivas yra svarbus ir reikšmingas, be to, jis gerai išsilaikęs. Prie Jūrų muziejaus jo nėra kur laikyti, nes tam nėra tinkamos vietos. Todėl geriausias variantas būtų Dangės upė. Todėl muziejaus direktorė Olga Žalienė ir domėjosi, ar savivaldybė su tuo sutiktų. Mes manome, kad tai gera idėja", – teigė A.Cesiulis.

Idealiausia vieta būtų prie burlaivio "Meridianas".

Vis dėlto lokacijos klausimas lieka atviras. Dangės žiotyse krantinė priklauso Klaipėdos valstybinei jūrų uosto direkcijai.

Nuo Pilies iki Biržos tilto krantinė išnuomota koncesininkui, o nuo Biržos tilto, aukštyn upe, krantinė priklauso Klaipėdos savivaldybei.

"Idealiausia vieta būtų prie burlaivio "Meridianas". Tai – ir pats centras, ir Jono kalnelis netoli, ir viskas čia sukasi aplink ratu, bet yra čia tam tikrų problemų. Pirmiausia, turi būti politinis pritarimas tam sprendimui, nes tai yra neeilinis atvejis. Antra vertus, mums reikėtų žinoti bendruomenės nuomonę, nes, kaip žinoma, bendruomenė ne visuomet palankiai sutinka įvairias naujoves. Kažkam gal laivas užstos horizontą, kažkas gal įžvelgs kažkokią taršą", – pabrėžė vicemeras.

Kvaila būtų nepaimti

A.Cesiulis pabrėžė, kad būtent todėl reikalingos derybos su bendruomene ir tuo užsiimti įsipareigojo Jūrų muziejaus atstovai.

Tačiau iškyla ir kitų klausimų – ar upės vaga yra pakankamai gili, kad 3,7 m grimzdos laivą būtų galima įplukdyti į Dangę, ar pavyks jį įvesti pro pakeltus tiltus?

Arvydas Cesiulis / Vytauto Petriko nuotr.

Dar vienas svarbus momentas – upės panaudojimo apribojimas. Šiuo metu kaip tik baigiama Irklavimo bazės rekonstrukcija. Irkluotojai toje vietoje treniruojasi, rengia varžybas.

Jei laivas bus pastatytas, ar tai netrukdys irkluoti?

"Bet kuriuo atveju, laivą paimti reikėtų, tačiau ar galėsime tą idėją įgyvendinti, čia – kitas klausimas. Prieš tai muziejui buvo siūloma perimti Karinių jūrų pajėgų laivą "Kuršis", bet minties atsisakyta, nes to laivo būklė buvo daug prastesnė nei "Sūduvio". O šitas laivas, nors pastatytas prieš daugiau nei 60 metų, stebėtinai gerai išlaikytas. Jo korpusas – medinis, vidinė apdaila – iš raudonmedžio", – pasakojo A.Cesiulis.

Pasaulyje – įprasta praktika

Esą dar vieno laivo atsiradimas Dangės krantinėje būtų geras sprendimas, galbūt atsirastų naujos tradicijos, galbūt jaunavedžiai jame tuoktųsi, laivas būtų pritaikytas muziejaus reikmėms.

"Atitarnavę kariniai laivai miesto upėje – įprastas reiškinys. Pavyzdžiui, Amerikos didmiesčiuose stovi dideli kreiseriai, Londone Temzės upėje yra prišvartuotas senas karo laivas, net Lenkijoje, Ščecine, irgi yra panašus laivas. Manau, kad mes tikrai išloštume, jeigu rastume bendrą vardiklį, kuris tenkintų visas puses", – mano Klaipėdos vicemeras.

Kiek tai miestui kainuotų?

Esą būtų sudaryta panaudos sutartis tarp savivaldybės ir Lietuvos jūrų muziejaus, tai yra apie 50 m Dangės krantinės už simbolinį mokestį būtų išnuomota muziejui tam tikram laikui.

Muziejaus atstovai užsiminė, jog prašys, kad tuo atveju miestas padengtų tam tikras laivo elektros ir vandens naudojimo išlaidas.

"Kiek žinau, laivas jau nurašytas, bet tarnybą vykdys iki naujųjų metų. O po to bus nebenaudojamas. Iki to laiko muziejus turėtų atlikti vizualizaciją, kur tas laivas galėtų stovėti", – teigė A.Cesiulis.

Laivo "Sūduvis" techniniai duomenys

Laivas "Sūduvis" (M52) priskirtinas Lindau laivų klasei.

Šių laivų paskirtis – minų paieška, identifikavimas ir sunaikinimas.

Naudodami prie laivo korpuso pritvirtintą povandeninį sonarą šio tipo kariniai laivai jūros dugne aptinka įtartinus objektus, povandeniniais robotais identifikuoja minas, jas apžiūri ir prireikus susprogdina specialiu minų sunaikinimo užtaisu.

Siekiant išvengti minų su magnetiniais sensoriais aktyvavimo, Lindau klasės laivai pastatyti iš braziliško ąžuolo medienos, o visi laivo įrenginiai pagaminti iš nemagnetinio metalo.

Laivo gale įtaisytas tralas, kuriuo galima traluoti inkarines minas.

Laivas "Sūduvis" (M52) pastatytas 1958 m. Vokietijos kariniam laivynui.

1978–1979 m. laivas buvo modernizuotas iš minų traluotojo į minų paieškos laivą.

1999 m. birželio 22 d. laivas perduotas Lietuvos Respublikai.

Laivo ilgis – 47,1 m, plotis – 8,3 m, grimzlė – 3,7 m, vandens talpa – 395 t.

