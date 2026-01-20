Kerštas daugiabučio namo kieme: vietoj pokalbio – ataka kiaušiniais

„Ar jums tai normalu? Palikta daug vietos, kad kitos mašinos pravažiuotų, ir kažkam vis tiek trukdo“, – apmėtyto kiaušiniais automobilio nuotrauka pasidalijo anonimas.
Asmuo taip pat nurodė, kad automobilį buvo pastatęs tvarkingai, neva šis niekam netrukdė.
„Automobilis nebuvo bet kaip „numestas“, buvo vietos tiek pėstiesiems praeiti, tiek mašinoms pravažiuoti. Mašina būna visada pastatyta, atsižvelgiant į tai, ar parvažiuos kiti. Jei jau yra tokių nepasitenkinusių žmonių, kurie nemoka gražiai šnekėti, tai būtina jiems pranešti: jei tai pasikartos antrą kartą, bus tiesiog aiškinamasi su policija, nes ženklo, kad ten mašinų statyti negalima, nėra“, – savo versija pasidalijo autorius.
„Mašina užstatė taką žmonėms, gal todėl apmėtė“, – svarstė kitas klaipėdietis.
„Kažkas gerą darbą padarė. Reikia išmokti statyti mašiną, o ne bet kaip ją „numetinėti“. Ne pirmas kartas, kai „naglai“ statai. Kažkam nusibodai. Naujas auto kieme ir savo taisykles įvedinėja. Statyk prie savo laiptinės, ar bijai, kad ta gelda nebeišvažiuos?“ – įrašo autorių pašiepė dar vienas anonimas.
Vis dėlto dalies klaipėdiečių teigimu, pirmiausia reikėjo šnektelėti su automobilio savininku, užuot bandžius pakenkti jo turtui.
Be to, jeigu asmuo automobilyje buvo įsirengęs vaizdo stebėjimo registratorių, su turima medžiaga gali kreiptis į pareigūnus. Šie gali išsiaiškinti, kas apmėtė automobilį kiaušiniais.
Esant minusinei temperatūrai, ant stiklo užšalęs kiaušinio turinys gali ne tik būti sunkiai nuvalomas, bet ir palikti dėmes ar net pažeisti stiklą. Tokiu atveju šis incidentas gali būti vertinamas ir kaip tyčinis svetimo turto sugadinimas.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 115 straipsnį, tyčinis svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, asmeniui užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.
