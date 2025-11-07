Klaipėdiečiai atsisveikino su „Bendrystės“ tiltu

Laikinas pėsčiųjų tiltas buvo įrengtas per Dangės upę, kiek tolėliau, už burlaivio „Meridianas“.
Tiltas išmontuotas trečiadienį.
„Bendrystės“ tiltas tapo ne tik patogia jungtimi per Dangę, bet ir traukos vieta. Nors tiltas buvo laikinas, jis paliko gražų pėdsaką miesto gyvenime ir parodė, kokia svarbi yra bendrystė mūsų kasdienybėje“, – yra sakęs Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Tiltas, kurį suprojektavo klaipėdiečių bendrovė „Scaffolding solutions“, buvo įrengtas balandžio mėnesio pradžioje minint „Italų dienas“ Klaipėdoje.
Projekto sėkmę patvirtina ir skaičiai – tiltu perėjo apie 400 tūkst. žmonių. Tai užfiksavo prie tilto įrengti skaitiklių duomenys.
Tiltas buvo 36 metrų ilgio, atraminės jo konstrukcijos siekė 12 metrų aukštį.
