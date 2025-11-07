 Klaipėdiečiai atsisveikino su „Bendrystės“ tiltu

2025-11-07 14:30 klaipeda.diena.lt inf.

Uostamiestyje išmontuotas kelis mėnesius klaipėdiečius džiuginęs „Bendrystės“ tiltas.

Išmontavo: klaipėdiečiai atsisveikino su „Bendrystės“ tiltu, kuris sulaukė šimtų tūkstančių lankytojų.

Laikinas pėsčiųjų tiltas buvo įrengtas per Dangės upę, kiek tolėliau, už burlaivio „Meridianas“.

Tiltas išmontuotas trečiadienį.

„Bendrystės“ tiltas tapo ne tik patogia jungtimi per Dangę, bet ir traukos vieta. Nors tiltas buvo laikinas, jis paliko gražų pėdsaką miesto gyvenime ir parodė, kokia svarbi yra bendrystė mūsų kasdienybėje“, – yra sakęs Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Vaizdo įrašo stop kadras

Tiltas, kurį suprojektavo klaipėdiečių bendrovė „Scaffolding solutions“, buvo įrengtas balandžio mėnesio pradžioje minint „Italų dienas“ Klaipėdoje.

Projekto sėkmę patvirtina ir skaičiai – tiltu perėjo apie 400 tūkst. žmonių. Tai užfiksavo prie tilto įrengti skaitiklių duomenys.

Tiltas buvo 36 metrų ilgio, atraminės jo konstrukcijos siekė 12 metrų aukštį.

