Klausimai ir pasiūlymai

Man galėtų paprieštarauti sakantieji, kad jis nebuvo pritaikytas ilgam naudojimui, ypač žiemos metu. Galima buvo apie tai pagalvoti dar statant šį tiltą ir jį daryti ne tik Italų dienų džiaugsmui, o pastatyti ilgam naudojimui vietos gyventojams, ypač jei nenumatoma toje vietoje statyti plataus profilio Bastionų tilto, kurio idėja buvo siūloma anksčiau. Manau, kad laikinojo pėsčiųjų tilto populiarumas taps stimulu valdininkams nuspręsti imtis vienokio ar kitokio tikro tilto toje vietoje įrengimo.
Noriu prisiminti ir Atgimimo aikštės reikalus. Mane stebina valdininkų noras toliau laikytis plano įrengti požeminę automobilių aikštelę, nepaisant atkasto istorinio paveldo situacijos. Jeigu būtų atkurta galimybė transportui ir pėstiesiems judėti per Atgimimo aikštės vidurį, išlikusia buvusia Biržos gatve, dalį rytinės aikštės pusės galima būtų paskirti mašinų aikštelei. Tada nebeliktų reikalo raustis po žeme, siekiant įrengti požeminę aikštelę. Tai būtų ir žymiai pigiau, ir aplinkai sveikiau.
Pastaruoju metu skelbiama informacija apie slenkantį Klaipėdos piliavietės šlaitą. Tas pylimas nėra tikras, tai labiau pylimo imitacija, nes žemės yra mažiau nei metras storio. Toje vietoje yra Konferencijų salės betoninis kevalas, kuris buvo užpiltas sluoksniu žemių. Jau užpilant betoninį kevalą žeme rytinėje pylimo pusėje buvo susiformavęs grunto „guzas“, kuris taip ir liko nepašalintas, o bėgant metams jis tik didėjo ir pamažu slinko žemyn. Matyt, užpilant žemę ant betono salės kevalo nebuvo sudarytas tinkamas paviršių sukibimas.
Piliavietės aplinkos tvarkymo trūkumų yra kur kas daugiau. Keletą jų galima paminėti. Tai yra palikti nuo buvusios įmonės laikų medžiai iš pietinės piliavietės pusės. Dalis jų yra nudžiūvę, o žaliuojantys rudenį užberia teritoriją krintančiais lapais. Dažnai pučiantis pietinis vėjas lapus gena į piliavietės užkaborius ir gilias duobes. Juos sunku iš ten iškrapštyti. Medžius reikėtų nors iš dalies pašalinti arba rudenį įrengti užtvarą ties medžiais, kad vėjai neneštų lapų į buvusios pilies teritoriją.
Piliavietės aikštynas suformuotas iš trinkelių ir smulkia skalda užpiltų plotų. Šia aikšte vaikšto žmonės, važinėja mašinos, taip skalda pažyra plačiai po trinkelių plotus. Piliavietės kiemą prižiūrintis žmogus kone kasdien turi šluoti skaldą nuo trinkelių.
Būtų gerai, jei ir aikštės danga būtų tinkamiau įrengta, kaip ir mediniai šaligatviai, kurie taip pat sukelia problemų, ypač žiemą, nes dažnai būna slidūs. Kai juos darbuotojas užberia smėliuku ar skaldele, vidaus patalpų valytojos barasi, kad smėlį ar skaldos daleles lankytojų batai atneša į patalpas.
