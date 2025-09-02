Pilies maketą niokoja vaikai: metas paprotinti išdykėlių tėvus

Gegužės viduryje verslininko Dariaus Laivio dovana – pilies maketas buvo atidengtas ir oficialiai perduotas grožėtis bei naudotis klaipėdiečiams.
Šį maketą jis miestui padovanojo minėdamas savo asmeninę sukaktį.
Buvusio pilies įtvirtinimo – ravelino vietoje įrengtas pilies maketas su jį supančia vėjų rože traukia praeivių dėmesį ir yra dažnai naudojamas gidų, pasakojančių apie miesto bei pilies praeitį.
Visą šią kompoziciją supa granito skalda užpiltas plotas.
Atidengiant šią puošmeną skulptorius Arūnas Sakalauskas išreiškė susirūpinimą, ar daugybę smulkių detalių turintis kūrinys išliks saugus.
Tada, ko gero, niekam negalėjo į galvą ateiti mintis, kad šis objektas taps ne vandalų, o vaikų išpuolių taikiniu.
Mat mažieji išdykaudami granito akmenukus meta į maketą, juo apibarsto vėjų rožę.
Sekmadienį makete pilies kiemą vaizduojanti ertmė buvo artipilnė akmenukų.
Atrodo, kad juos iš ten išimti įmanoma tik galingu siurbliu.
Klaipėdos savivaldybės Aplinkos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė patikino, kad apie šią problemą žino ir jau bando ją spręsti.
Mat automobilių aikštelės teritoriją tvarkantys darbuotojai kasdien stipria oro srove nupučia granito skaldą nuo maketo postamento bei paties maketo.
„Galimi du sprendimo būdai, kurių vienas, panašu, nepasiteisina. Mat kiekvieną dieną paslaugų teikėjai, kurie prižiūri miesto švarą ir tvarką, privalo nupūsti užpiltus skaldyto granito akmenukus nuo maketo. Pastebime, kad akmenukais nuolat žaidžia vaikai, todėl maketas – pilnas jų“, – pasakojo I. Kubilienė.
Tai reiškia, kad reikėtų kalbinti mažųjų išdykėlių tėvus ir prašyti neleisti jų atžaloms netinkamai elgtis.
Tokių auklėtojų ar prižiūrėtojų skirti neįmanoma.
Savivaldybės valdininkai konsultavosi su projekto autoriumi profesoriumi Vakariu Bernotu.
Klausta, ar būtų įmanoma pakeisti dangą aplink maketo postamentą.
Būtent V. Bernotas paminėjo, kad tai būtų veiksmingiausias būdas apsaugoti pilies maketą.
„Sprendimas dėl dangos keitimo nėra priimtas, situacija stebima“, – teigė I. Kubilienė.
O kol kas kiekvieno sąmoningo klaipėdiečio reikalas būtų paprotinti išdykaujančių vaikų tėvus ir paraginti juos nurinkti skaldą nuo maketo bei jo postamento.
