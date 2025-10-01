 Klaipėdiečiai atsisveikins su Bendrystės tiltu

Uostamiestyje ruošiamasi išmontuoti kelis mėnesius klaipėdiečius džiuginusį Bendrystės tiltą.

Išmontuos: pavasarį pastatytas laikinas pėsčiųjų tiltas per Dangę bus pradėtas ardyti sekmadienį.
Išmontuos: pavasarį pastatytas laikinas pėsčiųjų tiltas per Dangę bus pradėtas ardyti sekmadienį. / A. Kundroto nuotr.

Laikinas pėsčiųjų tiltas buvo įrengtas per Dangės upę, kiek tolėliau, už burlaivio „Meridianas“.

Tiltas bus išmontuojamas spalio 5 d. Visi klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami pasinaudoti paskutine proga pasivaikščioti tiltu ir jį įamžinti.

„Bendrystės tiltas tapo ne tik patogia jungtimi per Dangę, bet ir traukos vieta. Nors tiltas buvo laikinas, jis paliko gražų pėdsaką miesto gyvenime ir parodė, kokia svarbi yra bendrystė mūsų kasdienybėje“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Tiltas, kurį suprojektavo klaipėdiečių bendrovė „Scaffolding solutions“, įrengtas balandžio pradžioje minint Italų dienas Klaipėdoje.

Tai turėjo būti laikinas projektas, tačiau dėl didelio gyventojų ir miesto svečių susidomėjimo buvo nuspręsta tiltą palikti iki spalio pradžios.

Projekto sėkmę patvirtina ir skaičiai – tiltu praėjo net 363 tūkst. žmonių. Tai užfiksavo prie šio statinio įrengti skaitiklių duomenys.

Tiltas – 36 metrų ilgio, atraminės jo konstrukcijos yra 12 metrų aukščio.

