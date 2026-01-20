VLG įmonių grupė įgyvendino unikalų tilto gamybos projektą

Sausio 15 d. į Švediją specializuotu laivu išplukdytas Klaipėdoje pagamintas ir surinktas nerūdijančio plieno tiltas – vienas ambicingiausių ir techniškai sudėtingiausių projektų, kurį įgyvendino Vakarų laivų gamyklos (VLG) grupei priklausanti įmonė „Vakarų technologiniai sprendimai“.
Sprendinys paruoštas montuoti
45 metrų ilgio, 19 metrų pločio, 240 tonų sveriantis tiltas Klaipėdoje buvo pagamintas „iki rakto“ ir galutiniam užsakovui išgabentas visiškai sukomplektuotas. Tokia praktika didelio masto inžineriniuose projektuose retai taikoma. Numatytoje eksploatacijos vietoje lauks palyginti nedidelės apimties darbai – sprendinys bus užkeltas ir pritvirtintas.
Nybrono tiltas yra viena svarbiausių Herniosando miesto transporto arterijų Švedijos šiaurės rytuose ir jungia Herniono salą su žemynine dalimi. Klaipėdoje pagaminta moderni plieno konstrukcija, kurią galima pasukti 90 laipsnių kampu, pakeis ankstesniąją, tarnavusią 85 metus. Naujasis inžinerinis statinys buvo įkvėptas dar XIX amžiuje iškilusio senojo Nybrono tilto architektūros – jo centrinę dalį puošia šonuose kylančios plieninės arkos.
Tiltas pritaikytas šiandienos eismo intensyvumui, kuris siekia iki 16 tūkst. transporto priemonių per parą, ir užtikrins saugų automobilių, dviratininkų ir pėsčiųjų judėjimą. Sprendinys suprojektuotas taip, kad konstrukcijos nekliudytų nuo tilto grožėtis vandens ir miesto pakrančių vaizdais.
Partnerystės su Skandinavija tąsa
Nybrono tiltas – antrasis tokio pobūdžio projektas, kurį VLG įmonių grupė įgyvendino užsienio rinkai, pratęsiantis glaudaus bendradarbiavimo su Skandinavijos šalimis istoriją.
2020 m. „Vakarų technologiniai sprendimai“ Klaipėdoje pagamino pėstiesiems skirtą tiltą, kuris įrengtas virš Vøringsfosseno krioklio Norvegijoje. Turistų gausiai lankoma vieta leidžia grožėtis natūralaus kraštovaizdžio ir jo dalimi tapusio modernaus dizaino derme.
„Tvari infrastruktūra ir tvarios investicijos į viešąjį sektorių yra neatsiejami nuo aukštos pridėtinės vertės sprendimų“, – pabrėžė VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika. Rinkdamiesi nerūdijantį plieną užsakovai investuoja į itin patvarią bei aplinkos poveikiui atsparią konstrukciją. Tokio tilto tarnavimo laikas gali siekti iki 120 metų, o jo priežiūros poreikis yra minimalus.
Gamyba „iki rakto“ – viena strateginių VLG įmonių grupės veiklos krypčių, įgyvendinama laivų statybos, energetikos sektoriui skirtos infrastruktūros kūrimo bei kitose srityse. „Siekiame užsakovams pateikti visiškai išvystytus produktus, pasitelkdami visą grupės ekspertinį potencialą, čia sutelktas technologijas ir logistinį pranašumą“, – pažymėjo A. Šileika.
Sujungė plačią ekspertų komandą
Nybrono tiltas savo mastu yra didžiausias iki šiol įgyvendintas „Vakarų technologinių sprendimų“ projektas – konstrukcijos matmenys pareikalavo maksimaliai išnaudoti įmonės eksploatuojamų gamybinių erdvių plotą. Užbaigus gamybos procesus ceche, konstrukcija buvo perkelta į atvirą aikštelę. VLG krantinėje vyko masyvių arkų montavimas ir galutinis tilto surinkimas, sujungiant visus elementus į vientisą statinį.
Gamybai naudotas dupleksinis nerūdijantis plienas, pasižymintis itin dideliu patvarumu ir atsparumu korozijai. Suvirinimo procesai buvo griežtai kontroliuojami, siekiant išvengti geometrinių nuokrypių ar defektų. Siekiant išlaikyti parametrų tikslumą, buvo pasitelkti VLG įmonių grupės inžinieriai, atlikę sprendinio 3D skenavimą.
Naujausi komentarai