Klaipėdiečiai pareiškė pilietinę poziciją

„Laisvo žodžio jūs neuždrausite!“ – kartodami šį šūkį, su dūmų ir ugnies efektais iš už Atgimimo aikštę dengiančios statybinės tvoros mitingui startą davė grupė protestą organizavusių jaunuolių.
Laisvas žodis pagerbtas tylos minute, paskui sugiedojus Tautišką giesmę, kalbėjo jaunieji klaipėdiečiai, akcentavę, kodėl jie atėjo į protesto mitingą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
„Kodėl aš čia šiandien? Nes nenoriu, kad Lietuva taptų, kaip Rusija ir Baltarusija, kuriose laisvo žodžio nėra. Būtent laisvas žodis yra laisvos valstybės pamatas. O žurnalistams niekas negali diktuoti jokių sąlygų, nes žurnalistai ir yra tie žmonės, kurie visuomenei pateikia objektyvią informaciją, o ne tą, kurią norėtų viešai girdėti kai kurie politikai“, – pabrėžė Klaipėdos universitete žurnalistiką studijuojantis Dominykas Juška.
„Tikrai netikėjau, kad teks ateityje kovoti už laisvą žodį. Dainuojančios revoliucijos metu jau manėme, kad iškovojome laisvę, bet pasirodo, ne. Po daugiau nei 30 metų teko grįžti atgal ir stovėti lygiai toje pačioje vietoje. Sudėtinga situacija, norėtųsi, kad jos nebūtų“, – kalbėjo į mitingą atėjusi klaipėdietė, istorijos mokytoja Loreta Elertienė.
„1991 m. intelektualai, kurie gynė laisvę tuomet, jie akcentavo, kad kova už laisvę niekada nesibaigia ir stovėti laisvės sargyboje teks visada. Šie žodžiai visoms visuomenėms yra labai aktualūs. Dabar pas mus pabandyta tą slidžią ribą peržengti. Man labai malonu, kad šiandien čia atėjo daug žmonių, kurie gimė jau laisvoje Lietuvoje ir, kaip kažkada mes ir mūsų tėvai, dabar jie stoja į laisvės sargybą“, – teigė klaipėdietis, tarybos narys Edmundas Kvederis.
