Klaipėda jungiasi prie protestų bangos

Klaipėdiečiai kviečiami dalyvauti mitinge gruodžio 9 d. 18 val. prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“.
Dalyviai raginami atsinešti protesto ženklus, plakatus ar bet kokią žiniasklaidą simbolizuojančią atributiką – mikrofoną, laikraštį, kamerą, užrašinę ar kitą aiškią vizualią žinutę.
Protestą inicijavo Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija, prie renginio jungiasi ir Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos padalinys bei Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.
Skelbiama, kad šalyje protestą remiančią peticiją jau pasirašė daugiau nei 108 tūkst. žmonių.
